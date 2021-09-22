Учені знайшли причину рекордної озонової діри над Арктикою

Дослідники говорять, що над Арктикою озонові діри — це рідкісне явище, але в майбутньому все може змінитися.

Нове дослідження показало, що велика озонова діра в небі над Арктикою у 2020 році з'явилася через рекордно низькі температури взимку в північній частині Тихого океану. Про це повідомляє Science Alert.

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Величезна діра закрилася ранньою весною, але вчені припускають, що це була не остання її поява.

За допомогою супутникових даних і комп'ютерного моделювання дослідники з'ясували, що висока температура моря в північній частині Тихого океану може знизити температуру західних вітрів в Арктиці. Такі вітри спостерігаються з зими до весни і можуть викликати утворення полярних стратосферних хмар. На Північному та Південному полюсах хмари в стратосфері є ключовим компонентом, які руйнують озоновий шар.

"Рекордна втрата озонового шару в Арктиці навесні 2020 року вказує на те, що на сьогодні озоноруйнівних речовин в атмосфері все ще досить для того, щоб викликати серйозне виснаження озонового шару. Також результати вказують, що ситуація може повторитися в найближчому майбутньому, якщо температурні аномалії або інші погодні процеси будуть досить сильними", — говорить вчений-океанолог Юн Юнь Ху з Пекінського університету в Китаї.

Зазвичай щовесни озонові діри утворюються над Антарктидою, але арктичний озоновий шар зазвичай стійкsiий.

Планетарні хвилі або хвилі Россбі, які утворюються в атмосферах планет і в океанах, набагато сильніші в північній півкулі, ніж у південній. Це говорить про те, що зимові вітри зазвичай занадто теплі для формування полярних хмар у стратосфері.

Але якщо температура води в північній частині Тихого океану стає теплішою, ніж зазвичай, деякі планетарні хвилі слабшають, в результаті чого знижується температура стратосферного полярного вихору.

За словами вчених, саме це і сталося навесні 2020 року. Тоді дослідники зафіксували зростаючу озонову діру над Арктикою, а також ослаблення планетарної хвилі.

Відзначимо, що озоновий шар — це шар газу у верхніх шарах атмосфери, який захищає людей і життя в цілому від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Незважаючи на те, що озон у незначних кількостях міститься у всіх шарах атмосфери, його велика частина перебуває в стратосфері, розташованій від 10 до 50 км над поверхнею Землі.

Вперше вчені виявили, що озоновий шар Землі виснажується, в 1970-х роках.