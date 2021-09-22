В мельчайших деталях. Астрономам удалось сделать самый четкий снимок поверхности Луны (фото)

Новое изображение ударного кратера Тихо получено с самым высоким разрешением для изображений из когда-либо сделанных с Земли.

Разрешение изображения составляет примерно 5 на 5 метров и содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей. На изображении видна территория размером 200 на 175 км, что позволило ученым увидеть весь кратер диаметром 86 км, сообщает Scitechdaily

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Изображение лунного кратера создали с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк Национальной радиоастрономической обсерватории США, который находится в Западной Вирджинии.

[ + – ] Изображение коатера Тихо на Луне с высокой детализацией. Фото: SciTechDaily

"Это самое лучшее и самое большое изображение, которое у нас есть на сегодня", — говорит Тони Бисли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории.

В конце 2020 года радиотелескопа Грин-Бэнк оснастили новой техникой, которая позволяет ему передавать радиолокационный сигнал в космос.

[ + – ] Радиотелескоп Грин-Бэнк. Фото: SciTechDaily

"Радиолокационный сигнал преобразуется в изображения с помощью процесса под названием радиолокационное синтезирование апертуры", — говорит Гален Уоттс, инженер из Обсерватории Грин-Бэнк. "Телескоп передает сигналы, которые отражаются от поверхности Луны, а потом он их принимает и сохраняет. Затем эта информация анализируется, сигналы сравниваются друг с другом и создается изображение".

По словам Уоттса, подобные данные никогда еще получали на таком расстоянии и с таким высоким разрешением. После такого снимка Луны, ученые получили финансовую поддержку в размере 4,5 миллиона долларов от Национального научного фонда США для дальнейшей работы в этом направлении.

"После увеличения финансирования мы сможем построить более мощную радиолокационную систему, чтобы исследовать всю Солнечную систему", — говорит Бисли. "Это позволит нам увидеть соседние планеты и другие космические объекты совершенно по-другому".

"Новые изображения кратера Тихо на Луне, полученные с помощью радиолокационной технологии на телескопе Грин-Бэнк, показывают невероятные успехи в науке. Я буду продолжать работать с Национальным научным фондом, чтобы отстаивать финансирование для поддержки всех проектов в Обсерватории Грин-Бэнк", — говорит сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин III.

Ударный кратер Тихо, один из самых известных кратеров Луны, назван в честь датского астронома Тихо Браге. По оценкам ученых ему 108 миллионов лет, поэтому он считается одним из самых молодых кратеров в Солнечной системе. Диаметр кратера 86 километров, а его глубина 4,8 км.

Кратер Тихо представляет большой интерес для ученых, потому что он настолько хорошо сохранился, что это отличное место для изучения механики образования ударного кратера. Дно кратера покрыто ударным расплавом, горными породами, которые были нагреты до таких высоких температур во время удара, что превратились в жидкость и растеклись по дну и только потом остыли.