У найдрібніших деталях. Астрономам вдалося зробити найчіткіший знімок поверхні Місяця (фото)

Нове зображення ударного кратера Тихо отримано з найвищою роздільною здатністю для зображень, які коли-небудь були зроблені з Землі.

Роздільна здатність зображення становить приблизно 5 на 5 метрів і містить приблизно 1,4 мільярда пікселів. На зображенні видно територію розміром 200 на 175 км, що дозволило вченим побачити весь кратер діаметром 86 км, повідомляє Scitechdaily

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Зображення місячного кратера створили за допомогою радіотелескопа Грін-Бенк Національної радіоастрономічної обсерваторії США, який розташований у Західній Вірджинії.

[ + – ] Зображення кратера Тихо на Місяці з високою деталізацією. Фото: SciTechDaily

"Це найкраще і найбільше зображення, яке у нас є на сьогодні", — говорить Тоні Біслі, директор Національної радіоастрономічної обсерваторії.

В кінці 2020 року радіотелескоп Грін-Бенк оснастили новою технікою, яка дозволяє йому передавати радіолокаційний сигнал у космос.

[ + – ] Радіотелескоп Грін-Бенк. Фото: SciTechDaily

"Радіолокаційний сигнал перетвориться на зображення за допомогою процесу під назвою радар із синтезованою апертурою, — говорить Гален Воттс, інженер з обсерваторії Грін-Бенк. — Телескоп передає сигнали, які відбиваються від поверхні Місяця, а потім він їх приймає і зберігає. Потім ця інформація аналізується, сигнали порівнюються один із одним, і створюється зображення".

За словами Воттса, подібні дані ніколи ще отримували на такій відстані і з такою високою роздільною здатністю. Після такого знімка Місяця вчені отримали фінансову підтримку в розмірі 4,5 мільйона доларів від Національного наукового фонду США для подальшої роботи в цьому напрямку.

"Після збільшення фінансування ми зможемо побудувати потужнішу радіолокаційну систему, щоб досліджувати всю Сонячну систему, — говорить Біслі. — Це дозволить нам побачити сусідні планети й інші космічні об'єкти абсолютно по-іншому".

"Нові зображення кратера Тихо на Місяці, отримані за допомогою радіолокаційної технології на телескопі Грін-Бенк, показують неймовірні успіхи в науці. Я продовжуватиму працювати з Національним науковим фондом, щоб відстоювати фінансування для підтримки всіх проектів в Обсерваторії Грін-Бенк", — говорить сенатор від Західної Вірджинії Джо Манчин III.

Ударний кратер Тихо, один із найвідоміших кратерів Місяця, названий на честь датського астронома Тихо Браге. За оцінками вчених йому 108 мільйонів років, тому він вважається одним із наймолодших кратерів у Сонячній системі. Діаметр кратера 86 кілометрів, а його глибина 4,8 км.

Кратер Тихо представляє великий інтерес для вчених, тому що він настільки добре зберігся, що це відмінне місце для вивчення механіки утворення ударного кратера. Дно кратера покрито ударним розплавом, гірськими породами, які були нагріті до таких високих температур під час удару, що перетворилися на рідину і розтеклися по дну і тільки потім охололи.