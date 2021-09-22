Древние майя построили пирамиду из пепла вулкана, который изменил климат Земли, - ученые

Около 539 года н.э. на территории современного Сальвадора произошло крупнейшее извержение вулкана в Центральной Америке за последние 10 000 лет.

Почти 1500 лет назад древние майя построили большую пирамиду, используя породу, выброшенную вулканом в результате извержения, которое как считают ученые, способствовало похолоданию на Земле, сообщает Sciencealert

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В результате извержения вулкана Тьерра Бланка Ховен, образовалась кальдера Илопанго, в которой сейчас находится одноименное озеро и произошел выброс огромного количества пепла в атмосферу. Это событие стало причиной похолодания в северном полушарии. Ученые считали, что из-за этого многие майя оставили свои поселения на несколько сотен лет.

Но во время недавнего исследования пирамиды майя, известной как Кампана, археолог Акира Ичикава из Университета Колорадо в Боулдере обнаружил, что люди вернулись сюда гораздо раньше, построив пирамиду всего через несколько десятков лет после извержения.

Анализ структуры пирамиды, которая находится примерно в 40 километрах от вулкана также показал, что майя при строительстве смешали каменные блоки и землю с блоками, вырезанными из тефры — породы, извергнутой вулканом.

Это первое свидетельство того, что вулканическая порода использовалось при строительстве пирамиды майя, и оно может отражать духовное значение вулканов в культуре майя, сказал Ичикава.

Ученые уже несколько десятков лет не могут прийти к единому мнению касательно точной даты извержения вулкана. Некоторые утверждают, что оно произошло раньше, между 270 и 400 годами нашей эры.Но недавнее радиоуглеродное датирование показало, что 539 год является наиболее точной датой, говорит Ичикава.

[ + – ] План пирамиды Кампана и места, где были взяты образцы строительного материала Фото: ScienceAlert

Пирамида Кампана находится на возвышенности, высота которой около 6 метров, длина 80 м и ширина 55 м, а сама пирамида имеет высоту около 13 метров. Согласно исследованию, это было первое общественное здание, построенное после извержения вулкана, из-за которого близлежащая территория была покрыта полуметровым слоем пепла.

Ичикава рассчитал возраст конструкции, используя образцы углерода, взятые из различных строительных материалов в пирамиде, датируя их между 545 и 570 годами нашей эры.

По словам ученого, пирамида Кампана – это первый известный памятник майя, в котором тефра использовалась в качестве строительного материала. Тефра могла иметь большое религиозное или космологическое значение.