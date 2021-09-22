Стародавні майя побудували піраміду з попелу вулкана, який змінив клімат Землі, — вчені

Близько 539 року н.е. на території сучасного Сальвадора сталося найбільше виверження вулкана в Центральній Америці за останні 10 000 років.

Майже 1500 років тому стародавні майя побудували велику піраміду, використовуючи породу, викинуту вулканом у результаті виверження, яке, як вважають вчені, сприяло похолоданню на Землі, повідомляє Sciencealert

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В результаті виверження вулкана Тьєрра Бланка Ховен утворилася кальдера Ілопанго, в якій зараз розташоване однойменне озеро, і стався викид величезної кількості попелу в атмосферу. Ця подія стала причиною похолодання в північній півкулі. Вчені вважали, що через це багато майя залишили свої поселення на кілька сотень років.

Але під час недавнього дослідження піраміди майя, відомої як Кампана, археолог Акіра Ічикава з Університету Колорадо в Боулдері виявив, що люди повернулися сюди набагато раніше, побудувавши піраміду всього через кілька десятків років після виверження.

Аналіз структури піраміди, яка розташована приблизно в 40 кілометрах від вулкана, також показав, що майя при будівництві змішали кам'яні блоки і землю з блоками, вирізаними з тефри, — породи, яку викинув вулкан.

Це перше свідчення того, що вулканічну породу використовували при будівництві піраміди майя, і воно може відображати духовне значення вулканів в культурі майя, сказав Ічикава.

Вчені вже кілька десятків років не можуть дійти до єдиної думки щодо точної дати виверження вулкана. Деякі стверджують, що воно відбулося раніше, між 270 і 400 роками нашої ери. Але недавнє радіовуглецеве датування показало, що 539 рік є найточнішою датою, каже Ічикава.

[ + – ] План піраміди Кампана і місця, де були взяті зразки будівельного матеріалу Фото: ScienceAlert

Піраміда Кампана розташована на височині, висота якої близько 6 метрів, довжина 80 м і ширина 55 м, а сама піраміда має висоту близько 13 метрів. Згідно з дослідженням, це була перша громадська будівля, побудована після виверження вулкана, через який прилегла територія була покрита півметровим шаром попелу.

Ічикава розрахував вік конструкції, використовуючи зразки вуглецю, взяті з різних будівельних матеріалів в піраміді, датуючи їх між 545 і 570 роками нашої ери.

За словами вченого, піраміда Кампана — це перший відомий пам'ятник майя, в якому тефра використовувалася в якості будівельного матеріалу. Тефра могла мати велике релігійне або космологічне значення.