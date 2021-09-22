Совсем не желтое. Ученые рассказали, какой настоящий цвет у Солнца

Исследователи говорят, что на восприятие цвета влияет целый ряд факторов, включая строение человеческих глаз.

Согласно астрономическим наблюдениям, Солнце излучает свет во всех диапазонах длин волн или цветов. Излучение также фиксируется во всех частях электромагнитного спектра, кроме гамма-лучей, пишет Science Focus.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пиковое излучение используется для того, чтобы определить температуру поверхности Солнца. В это же время, пиковая длина волны в спектре обычно отвечает за видимый цвет объекта. Например, холодные звезды выглядят красными, а те, что погорячее – синими и оранжевыми, а звезды со средней температурой – желтыми и белыми.

В случае с Солнцем, спектр достигает своего максимума на длине волны, которую мы видим как зеленый цвет. Несмотря на это, Солнце также сильно излучает во всех других видимых цветах – от красного до синего. Рецепторы в человеческих глазах сообщают мозгу, что каждый цветовой рецептор полностью насыщен. Затем мозг соединяет все полученные сигналы в один цвет – белый.

Так почему же на Земле Солнце кажется желтым? Все дело в атмосфере нашей планеты, которая рассеивает синий свет больше, чем красный. Такой небольшой дефицит синего цвета и дает желтый оттенок Солнцу.

Во время рассветов и закатов синий цвет рассеивается еще больше, что окрашивает Солнце в насыщенно красный или оранжевый цвет.

Отметим, что гравитационное притяжение создает в ядре Солнца огромное давление и температура может достигать 15 млн градусов по Цельсию. В такой экстремальной среде атомы водорода образуют гелий, что называется ядерным синтезом.

Нижний слой Солнечной атмосферы называется фотосферой и ее температура составляет около 5 500 градусов по Цельсию. Именно здесь солнечное излучение определяется как видимый свет.

Далее идет хромосфера, которая немного прохладнее – 4320 градусов по Цельсию.

А вот температура в короне Солнца резко возрастает, по данным NASA, она может варьироваться от 1 млн градусов до 10 млн градусов по Цельсию.