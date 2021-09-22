Зовсім не жовте. Учені розповіли, який справжній колір у Сонця

Дослідники говорять, що на сприйняття кольору впливає цілий ряд факторів, включаючи будову людського ока.

Згідно з астрономічними спостереженнями, Сонце випромінює світло в усіх діапазонах довжин хвиль або кольорів. Випромінювання також фіксується у всіх частинах електромагнітного спектра, крім гамма-променів, пише Science Focus.

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Пікове випромінювання використовується для того, щоб визначити температуру поверхні Сонця. У цей же час пікова довжина хвилі в спектрі зазвичай відповідає за видимий колір об'єкта. Наприклад, холодні зірки виглядають червоними, а ті, що гарячіші — синіми і помаранчевими, а зірки із середньою температурою — жовтими і білими.

У випадку із Сонцем, спектр досягає свого максимуму на довжині хвилі, яку ми бачимо як зелений колір. Незважаючи на це, Сонце також сильно випромінює в усіх інших видимих кольорах — від червоного до синього. Рецептори в людських очах повідомляють мозку, що кожний колірний рецептор повністю насичений. Потім мозок з'єднує всі отримані сигнали в один колір — білий.

Так, чому ж на Землі Сонце здається жовтим? Уся справа в атмосфері нашої планети, яка розсіює синє світло більше, ніж червоне. Такий невеликий дефіцит синього кольору і дає жовтий відтінок Сонця.

Під час світанків і заходів синій колір розсіюється ще більше, що забарвлює Сонце в насичено червоний або помаранчевий колір.

Зазначимо, що гравітаційне тяжіння створює в ядрі Сонця величезний тиск і температура може досягати 15 млн градусів за Цельсієм. У такому екстремальному середовищі атоми водню утворюють гелій, що називається ядерним синтезом.

Нижній шар Сонячної атмосфери називається фотосферою і його температура становить близько 5 500 градусів за Цельсієм. Саме тут сонячне випромінювання визначається як видиме світло.

Далі йде хромосфера, яка трохи прохолодніша — 4320 градусів за Цельсієм.

А ось температура в короні Сонця різко зростає, за даними NASA, вона може варіюватися від 1 млн градусів до 10 млн градусів за Цельсієм.