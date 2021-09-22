Следы огромного древнего города в Мексике отразились в современных постройках, - археологи

По словам ученых многие современные застройки повторяют месторасположение их древних предшественников.

Современные дороги и застройки имеют много общего с древними городами, такими как Теотиуакан, который расположен в 40 километрах от столицы Мексики Мехико, сообщает Sciencealert

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Ученые использовали сканирующий лидар в своем исследовании и обнаружили, что контуры древнего Теотиуакана все еще совпадают с дорогами и сооружениями, возведенными в том же месте только примерно 1500 лет спустя.

В период между 100 г. до н. э. и 550 г. н. э. Теотиуакан был одним из крупнейших городов мира площадью около 21 квадратного километра. Он состоял из множества пирамид, площадей и других коммерческих и жилых зданий.

Некоторые строения Теотиуакана все еще существуют, но многие исчезли и здесь приходит на помощь лидар. Он использует отраженный лазерный свет для измерения структур и материалов под землей.

Ученые обнаружили, что 65% городских построек расположены так же, как это было в древнем городе. А современные каменные ограждения четко повторяют линии древних стен.

Древние жители города также изменяли течение рек и строили каналы. Ученые обнаружили, что около 17 километров существующих водных путей берут свое начало в раннем классическом ландшафте Теотиуакана.

Ученые обнаружили 298 древних объектов и 5795 созданных человеком земляных насыпей на территории более 370 тысяч квадратных метров, которые ранее не были известны.

Теотиуакан сегодня известен как место, где находятся многие из наиболее значимых с архитектурной точки зрения центральноамериканских пирамид, построенных в доколумбовой Америке. В период своего расцвета Теотиуакан был крупнейшим городом в доколумбовой Америке с населением 125 тысяч человек, что делает его шестым по величине городом в мире в то время.

В Теотиуакане было много многоэтажных жилых домов, построенных для проживания большого количества населения.

Этническая принадлежность жителей Теотиуакана является предметом споров. Ученые предполагают, что Теотиуакан был многонациональным городом.

Остатки города и места археологических раскопок в общем занимают около 83 квадратных километров. Данная территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Это самый посещаемый археологический объект в Мексике.