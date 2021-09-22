Сліди величезного стародавнього міста в Мексиці відбилися в сучасних будовах, — археологи

За словами вчених, багато сучасних забудов повторюють розташування їхніх стародавіх попередників.

Сучасні дороги та забудови мають багато спільного зі стародавніми містами, такими як Теотіуакан, який розташований у 40 кілометрах від столиці Мексики Мехіко, повідомляє Sciencealert

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Вчені використовували сканувальний лідар у своєму дослідженні і виявили, що контури древнього Теотіуакана все ще збігаються з дорогами та спорудами, зведеними в тому ж місці, тільки приблизно 1500 років потому.

У період між 100 р. до н.е. і 550 р. н. е. Теотіуакан був одним із найбільших міст світу площею близько 21 квадратного кілометра. Він складався з безлічі пірамід, площ та інших комерційних і житлових будівель.

Деякі будівлі Теотіуакана все ще існують, але багато зникли, і тут приходить на допомогу лідар. Він використовує відбите лазерне світло для вимірювання структур і матеріалів під землею.

Вчені виявили, що 65% міських будівель розташовані так само, як це було в стародавньому місті. А сучасні кам'яні огорожі чітко повторюють лінії стародавніх стін.

Стародавні жителі міста також змінювали течії річок і будували канали. Вчені виявили, що близько 17 кілометрів існуючих водних шляхів беруть свій початок у ранньому класичному ландшафті Теотіуакана.

Вчені виявили 298 стародавніх об'єктів і 5795 створених людиною земляних насипів на території понад 370 тисяч квадратних метрів, які раніше не були відомі.

Теотіуакан сьогодні відомий як місце, де розташовано багато з найбільш значущих з архітектурної точки зору центральноамериканських пірамід, побудованих у доколумбовій Америці. У період свого розквіту Теотіуакан був найбільшим містом у доколумбової Америці з населенням 125 тисяч людей, що робить його шостим за величиною містом у світі в той час.

У Теотіуакані було багато багатоповерхових житлових будинків, побудованих для проживання великої кількості населення.

Етнічна приналежність жителів Теотіуакана є предметом суперечок. Вчені припускають, що Теотіуакан був багатонаціональним містом.

Залишки міста та місця археологічних розкопок у загальному займають близько 83 квадратних кілометрів. Ця територія внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1987 році. Це найбільш відвідуваний археологічний об'єкт у Мексиці.