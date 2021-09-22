Как люди потеряли хвосты: ученые нашли генетическую мутацию

Авторы исследования предполагают, что у всех предков человека были хвосты. Также ученые выяснили, почему они исчезли у нас и некоторых приматов.

Группа ученых из Нью-Йорка обнаружила, что ген TBXT, обнаруженный у всех двусторонне-симетричных животных имеет мутацию, которая присутствует у человекообразных приматов и людей, но не у других обезьян, сообщает dailymail.co.uk

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По словам ученых, эта мутация, вероятно, привела к исчезновению хвостов у некоторых приматов примерно 20 миллионов лет назад.

У людей действительно есть хвост, когда они являются эмбрионами, но позже он срастается с позвоночником, образуя копчик. У человекообразных обезьян, таких как гориллы, орангутаны и шимпанзе, нет хвостов.

Хотя эти гены и их взаимосвязи были изучены, точные генетические изменения, которые привели к эволюции потери хвоста у приматов, остаются неизвестными, что не позволяет понять, как потеря хвоста повлияла на другие эволюционные события у человека, такие как бипедализм или возможность использовать для ходьбы две парные конечности.

В окаменелостях древних приматов, которые вымерли около 66 миллионов лет назад, были обнаружены хвосты, а у древнего примата проконсула, который вымер примерно 15 миллионов лет назад – хвоста не было.

Когда ученые сравнили шесть видов человекообразных приматов с девятью видами хвостатых обезьян, они обнаружили мутацию у приматов и людей, но не у обезьян. Затем исследователи использовали генно-инженерных мышей, чтобы выяснить, ответственна ли мутация TBXT за рост хвоста.У большинства эмбрионов не развился хвост, но у одного хвост все же вырос.

Потеря хвоста у человекообразных приматов и обезьян может быть адаптацией к окружающей среде, а люди могут не только ходить, но и бегать, говорят ученые.