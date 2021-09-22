Як люди втратили хвости: вчені знайшли генетичну мутацію

Автори дослідження припускають, що в усіх предків людини були хвости. Також учені з'ясували, чому вони зникли в нас і деяких приматів.

Група вчених із Нью-Йорка виявила, що ген TBXT, виявлений у всіх двосторонньо-симетричних тварин має мутацію, яка присутня в людиноподібних приматів і людей, але не в інших мавп, повідомляє dailymail.co.uk

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За словами вчених, ця мутація, ймовірно, призвела до зникнення хвостів у деяких приматів приблизно 20 мільйонів років тому.

У людей дійсно є хвіст, коли вони є ембріонами, але пізніше він зростається з хребтом, утворюючи куприк. У людиноподібних мавп, таких як горили, орангутанги та шимпанзе, немає хвостів.

Хоча ці гени і їхні взаємозв'язки були вивчені, точні генетичні зміни, які призвели до еволюції втрати хвоста в приматів, залишаються невідомими, що не дозволяє зрозуміти, як втрата хвоста вплинула на інші еволюційні події в людини, такі як біпедалізм або можливість використовувати для ходьби дві парні кінцівки.

У скам'янілостях стародавніх приматів, які вимерли близько 66 мільйонів років тому, були виявлені хвости, а у стародавнього примата проконсула, який вимер приблизно 15 мільйонів років тому, хвоста не було.

Коли вчені порівняли шість видів людиноподібних приматів із дев'ятьма видами хвостатих мавп, вони виявили мутацію в приматів і людей, але не в мавп. Потім дослідники використовували генно-інженерних мишей, щоб з'ясувати, відповідальна мутація TBXT за зростання хвоста. У більшості ембріонів не розвинувся хвіст, але в одного хвіст все ж виріс.

Втрата хвоста в людиноподібних приматів і мавп може бути адаптацією до навколишнього середовища, а люди можуть не тільки ходити, але й бігати, кажуть учені.