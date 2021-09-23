Ученые рассказали, почему собаки виляют хвостом, и что они этим хотят сказать

Мнение о том, что собаки виляют хвостом только от счастья – чрезмерное упрощение.

Ученые говорят, что называть виляние хвоста у собак простым признаком счастья – это чрезмерное упрощение. Об этом сообщает Inverse.

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Собаки используют уши и хвост, чтобы передать свои чувства. Определенное положение и скорость виляния хвостом указывают на настроение и намерения собак, отмечают эксперты.

Согласно работе исследователей из Университета Бари, собаки опускают хвост, чтобы визуально уменьшить свои размеры и избежать конфликта с другими собаками.

В это же время, исследование в журнале Current Biology говорит о том, что также важно и направление, в котором собаки виляют хвостом.

"У собак движения влево или вправо контролируются механизмами мозга, расположенными на противоположной стороне", – говорит соавтор исследования из Университета Тренто Джорджио Валлортигара.

Например, если собака машет хвостом вправо, это связано с активностью левого полушария мозга.

Исследования показали, что собаки виляют хвостом вправо, если видят знакомого человека, например хозяина. Такое движение вправо может говорить о том, что собака рада видеть человека и хочет к нему подойти.

Когда же собаки виляют хвостом влево, тогда они пытаются отстраниться возможно, от незнакомца или агрессивной собаки.

Виляние хвостом является настолько сильным фактором, что собаки реагируют даже на то, как виляют хвостами их сородичи, испытывая положительные или отрицательные эмоции.

"При просмотре видео с другими собаками, где хвосты виляют вправо, испытуемые собаки выглядели более расслабленными", – отмечает Валлортигара.

Ученые полагают, что виляние хвостом является подсознательной реакцией собак на ситуацию.

"Счастливый" хвост

Собаки часто виляют хвостом, чтобы показать свою воодушевленность. Исследователи говорят, что собаки свободно виляют хвостом из стороны в сторону, чтобы зачастую выразить дружелюбие и восторг.

В исследовании 2013 года было определено, что "виляние хвостом может быть индикатором того, что собака испытывает положительные эмоции". Также собаки чаще виляют хвостом после продолжительного периода социальной изоляции. Например, собаки чаще виляют хвостом после длительного отсутствия хозяина.

Но ученые из Университета Бари отмечают, что для лучшего понимания поведения собаки необходимо помнить следующее: