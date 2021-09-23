Учені розповіли, чому собаки виляють хвостом і що вони цим хочуть сказати

Думка про те, що собаки виляють хвостом тільки від щастя, — надмірне спрощення.

Вчені говорять, що називати виляння хвоста в собак просто ознакою щастя — це надмірне спрощення. Про це повідомляє Inverse.

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Собаки використовують вуха і хвіст, щоб передати свої почуття. Певне положення і швидкість виляння хвостом вказують на настрій і наміри собак, відзначають експерти.

Згідно з працею дослідників із Університету Барі, собаки опускають хвіст, щоб візуально зменшити свої розміри і уникнути конфлікту з іншими собаками.

Тоді ж дослідження в журналі Current Biology говорить про те, що також важливий і напрямок, у якому собаки виляють хвостом.

"У собак рухи вліво або вправо контролюються механізмами мозку, розташованими на протилежній стороні", — говорить співавтор дослідження з Університету Тренто Джорджіо Валлортігара.

Наприклад, якщо собака махає хвостом вправо, це пов'язано з активністю лівої півкулі мозку.

Дослідження показали, що собаки виляють хвостом вправо, якщо бачать знайому людину, наприклад, господаря. Такий рух вправо може говорити про те, що собака рада бачити людину і хоче до неї підійти.

Коли ж собаки виляють хвостом вліво, тоді вони намагаються відсторонитися, можливо, від незнайомця або агресивної собаки.

Виляння хвостом є настільки сильним фактором, що собаки реагують навіть на те, як виляють хвостами їхні родичі, відчуваючи позитивні або негативні емоції.

"При перегляді відео з іншими собаками, де хвости виляють вправо, випробовувані собаки виглядали розслабленішими", — зазначає Валлортігара.

Вчені вважають, що виляння хвостом є підсвідомою реакцією собак на ситуацію.

"Щасливий" хвіст

Собаки часто виляють хвостом, щоб показати свою піднесеність. Дослідники говорять, що собаки вільно виляють хвостом з боку в бік, щоб часто висловити дружелюбність і захват.

У дослідженні 2013 року був визначено, що "виляння хвостом може бути індикатором того, що собака відчуває позитивні емоції". Також собаки частіше виляють хвостом після тривалого періоду соціальної ізоляції. Наприклад, собаки частіше виляють хвостом після тривалої відсутності господаря.

Але вчені з Університету Барі відзначають, що для кращого розуміння поведінки собаки необхідно пам'ятати наступне: