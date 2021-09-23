Ученые выяснили, что Земля искривляется и причина этому – тающий лед на полюсах

Как показало исследование, после таяния льда земная кора восстанавливается, однако она не всегда возвращается к идеально сферической форме.

Высокая температура растапливает арктические льды с угрожающей скоростью, в результате чего, возникающее повышение уровня моря может изменить береговые линии по всему миру. Однако последствия для самой планеты могут быть еще более драматичными, учитывая то, как тающий лед физически изменяет земную кору, пишет Futurism.

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В ходе своего нового исследования ученые из Гарвардского университета обнаружили, что после таяния льда кора восстанавливается, но она не всегда возвращается к идеально сферической форме.

Исследование показало, что эти деформации не только больше, чем предполагали ученые ранее, но и что они могут оказывать значительное влияние на экосистемы в течение тысячи лет.

Так, к примеру, часть земной коры вокруг Арктики все еще приподнимается после того, как она освободилась от тяжести льда времен последнего ледникового периода, который произошел 11 000 лет назад.

Поскольку из-за изменения климата тает еще больше льда, эффекты поднятия и деформации усугубляются, создавая все более сложный ландшафт.

"Процессы ледникового периода занимают очень много времени, поэтому мы все еще можем видеть их результаты сегодня", — рассказала планетолог Софи Коулсон из Гарвардского университета.

Возможность наблюдать за этими результатами ценна для исследователей. Понимание того, как Земля меняет форму, облегчает изучение и прогнозирование тектонических движений, землетрясений и других геологических процессов.

Но это также имеет последствия для изменения климата. Когда антарктический лед тает, а земная кора выталкивается наружу, это может деформировать и сдвинуть коренные породы с места, еще больше смещая лед и создавая порочный круг, ведущий к стремительному таянию ледников.