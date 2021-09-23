Учені з'ясували, що Земля викривляється і причина цього — лід, який тане на полюсах

Як показало дослідження, після танення льоду земна кора відновлюється, однак вона не завжди повертається до ідеально сферичної форми.

Висока температура розтоплює арктичні льоди із загрозливою швидкістю, внаслідок чого, підвищення рівня моря, що виникає, може змінити берегові лінії по всьому світу. Однак наслідки для планети можуть бути ще більш драматичними, з огляду на те, як лід, що тане, фізично змінює земну кору, пише Futurism.

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У процесі свого нового дослідження вчені з Гарвардського університету з'ясували, що після танення льоду кора відновлюється, але вона не завжди повертається до ідеально сферичної форми.

Дослідження показало, що ці деформації не тільки більші, ніж припускали вчені раніше, але й що вони можуть значно впливати на екосистеми протягом тисячі років.

Так, наприклад, частина земної кори навколо Арктики все ще піднімається після того, як вона звільнилася від тяжкості льоду часів останнього льодовикового періоду, який стався 11 000 років тому.

Оскільки через зміни клімату тане ще більше льоду, ефекти підняття і деформації поглиблюються, створюючи все більш складний ландшафт.

"Процеси льодовикового періоду тривають дуже багато часу, тому ми все ще можемо бачити їхні результати сьогодні", — розповіла планетологиня Софі Коулсон із Гарвардського університету.

Можливість спостерігати за цими результатами цінна для дослідників. Розуміння того, як Земля змінює форму, полегшує вивчення і прогнозування тектонічних рухів, землетрусів та інших геологічних процесів.

Але це також має наслідки для зміни клімату. Коли антарктичний лід тане, а земна кора виштовхується назовні, це може деформувати і зрушити корінні породи з місця, ще більше зміщуючи лід і створюючи порочне коло, що веде до стрімкого танення льодовиків.