Китай может разметить ядерное оружие на орбите, - министр ВВС США

По словам чиновника, Китай может разработать орбитальное ядерное оружие, которое могло бы уклоняться от американской ПРО.

Существует реальная опасность того, что Китай запустит ядерное оружие в космос, предупредил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет Forbes

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"Есть вероятность того, что оружие будет запущено в космос, с использованием старой программы времен холодной войны, которая называется Система частично-орбитального бомбометания (СЧОБ), когда ракеты после запуска и выхода на низкую околоземную орбиту, поражают цель на поверхности Земли", — говорит министр.

Теоретически Соединенные Штаты могли бы предотвратить это возможное развитие событий, отказавшись от некоторых средств противоракетной обороны, пишет автор статьи Дэвид Акс — американский военный корреспондент, блогер и писатель. Пока нет никаких признаков того, что Китай разрабатывает такую программу. Но также нет причин, по которым он не мог бы ее разрабатывать.

В то же время есть одна веская причина, по которой это может происходить. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий разрабатывают и развертывают все более совершенные средства противоракетной обороны, включая перехватчики наземного и морского базировании, пишет Акс.

"Пока США развивают свой потенциал ПРО для сдерживания России, Китая или Северной Кореи, эти страны будут пытаться дать свой ответ", — говорит Джеффри Льюис, эксперт по контролю над вооружениями из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии. "Это вполне может быть и Система частично-орбитального бомбометания".

Эта программа имеет долгую историю

Советский Союз в период с 1969 по 1983 год взял на вооружение несколько таких орбитальных ракет. Тогда, как и сейчас, перспектива того, что американские системы ПРО смогут уничтожить обычные ракеты с ядерными боеголовками, способствовала развертыванию программы СЧОБ.

В начале гонки ядерных вооружений в США работали над ракетными системами наземного базирования, которые могли бы сбивать приближающиеся межконтинентальные баллистические ракеты. Президент Ричард Никсон в 1969 году окончательно одобрил развертывание системы противоракетной обороны Safeguard.

Американские официальные лица знали, что противоракетная оборона чревата эскалацией гонки вооружений. Стратегическое сдерживание работает, когда оба участника потенциальной ядерной войны понимают, что ни одна из сторон не может победить.

Никого не удивило, что в ответ на программу Safeguard, в СССР создали программу СЧОБ.

Если традиционная межконтинентальная баллистическая ракета предсказуемо движется по дуге к своей цели через Северный полюс, в случае советской или китайской ракеты, направляющейся на Соединенные Штаты, то ракеты СЧОБ могут лететь к цели по нескольким направлениям.

Поскольку многие системы ПРО следят только за одним направлением, то СЧОБ имеет большой потенциал для скрытой ядерной атаки. Чем меньше у страны-цели предупреждений о приближающемся ядерном ударе, тем менее вероятно, что ее противоракетная оборона сработает.

Советский Союз развернул 18 ракет Р-36O в рамках программы СЧОБ, начиная с 1969 года. Три года спустя США и СССР подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, который ограничивал каждую из двух стран двумя системами ПРО. Во время дальнейших переговоров страны пришли к соглашению касательно одной системы ПРО.

Позже США отказались от программы Safeguard, а СССР свернул свою программу СЧОБ.

"Почему Советы отказались от СЧОБ? Потому что США отказались от наземной противоракетной обороны", — говорит Льюис.

Какие перспективы?

"Что пугает в 2021 году, так это то, что Соединенные Штаты, вышедшие в одностороннем порядке из Договора об ограничении систем противоракетной обороны еще в 2002 году, развертывают все более совершенные противоракетные системы, не ведя серьезных переговоров с какой-либо другой ядерной державой", — пишет Акс.

Остается открытым вопрос, сможет ли китайский СЧОБ, если Пекин решит разработать эту программу, вернуть страны за стол переговоров, резюмирует автор статьи.