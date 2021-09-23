Китай може розмітити ядерну зброю на орбіті, — міністр ВПС США

За словами чиновника, Китай може розробити орбітальну ядерну зброю, яка могла б ухилятися від американської ПРО.

Існує реальна небезпека того, що Китай запустить ядерну зброю в космос, попередив міністр ВПС США Френк Кендалл, пише Forbes.

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"Є ймовірність того, що зброя буде запущена в космос, із використанням старої програми часів холодної війни, яка називається Система частково-орбітального бомбометання (СЧОБ), коли ракети після запуску і виходу на низьку навколоземну орбіту, уражають ціль на поверхні Землі", — каже міністр.

Теоретично Сполучені Штати могли б запобігти цьому можливому розвитку подій, відмовившись від деяких засобів протиракетної оборони, пише автор статті Девід Акс — американський військовий кореспондент, блогер і письменник. Поки немає жодних ознак того, що Китай розробляє таку програму. Але також немає причин, через які він не міг би її розробляти.

У той же час є одна вагома причина, через яку це може відбуватися. Сполучені Штати протягом десятиліть розробляють і розгортають все більш досконалі засоби протиракетної оборони, враховуючи перехоплювачі наземного і морського базування, пише Акс.

"Поки США розвивають свій потенціал ПРО для стримування Росії, Китаю або Північної Кореї, ці країни будуть намагатися дати свою відповідь", — говорить Джеффрі Льюїс, експерт із контролю над озброєннями з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії. "Це цілком може бути і Система частково-орбітального бомбометання".

Ця програма має довгу історію

Радянський Союз у період із 1969 по 1983 рік взяв на озброєння кілька таких орбітальних ракет. Тоді, як і зараз, перспектива того, що американські системи ПРО зможуть знищити звичайні ракети з ядерними боєголовками, сприяла розгортанню програми СЧОБ.

На початку гонки ядерних озброєнь у США працювали над ракетними системами наземного базування, які могли б збивати міжконтинентальні балістичні ракети, що наближаються. Президент Річард Ніксон у 1969 році остаточно схвалив розгортання системи протиракетної оборони Safeguard.

Американські офіційні особи знали, що протиракетна оборона загрожує ескалацією гонки озброєнь. Стратегічне стримування працює, коли обидва учасники потенційної ядерної війни розуміють, що жодна зі сторін не може перемогти.

Нікого не здивувало, що у відповідь на програму Safeguard, в СРСР створили програму СЧОБ.

Якщо традиційна міжконтинентальна балістична ракета передбачувано рухається по дузі до своєї мети через Північний полюс, у разі радянської або китайської ракети, що прямує на Сполучені Штати, то ракети СЧОБ можуть летіти до мети за кількома напрямками.

Оскільки багато систем ПРО стежать тільки за одним напрямком, то СЧОБ має великий потенціал для прихованої ядерної атаки. Чим менше у країни-мети попереджень про наближення ядерного удару, тим менш імовірно, що її протиракетна оборона спрацює.

Радянський Союз розгорнув 18 ракет Р-36O в межах програми СЧОБ, починаючи з 1969 року. Три роки потому США та СРСР підписали Договір про обмеження систем протиракетної оборони, який обмежував кожну з двох країн двома системами ПРО. Під час подальших переговорів країни дійшли згоди щодо однієї системи ПРО.

Пізніше США відмовилися від програми Safeguard, а СРСР згорнув свою програму СЧОБ.

"Чому Поради відмовилися від СЧОБ? Тому що США відмовилися від наземної протиракетної оборони", — говорить Льюїс.

Які перспективи?

"Що лякає в 2021 році, так це те, що Сполучені Штати, які вийшли в односторонньому порядку з Договору про обмеження систем протиракетної оборони ще в 2002 році, розгортають все більш досконалі протиракетні системи, не ведучи серйозних переговорів із будь-якою іншою ядерною державою", — пише Акс.

Залишається відкритим питання, чи зможе китайський СЧОБ, якщо Пекін вирішить розробити цю програму, повернути країни за стіл переговорів, резюмує автор статті.