Как люди машут руками. Ученые выяснили, как динозавры использовали хвост при ходьбе

С помощью компьютерного моделирования исследователи пришли к интересным выводам.

Двуногие динозавры могли махать хвостом во время движения, точно так же, как люди размахивают руками, говорят ученые из Гарвардского университета, которые смоделировали их движения в 3D, пишет The Guardian

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До сих пор ученые считали, что динозавры, использующие для ходьбы две ноги, имели длинный хвост, который служил противовесом большой голове, и что хвост был просто неподвижным продолжением тела. Но теперь исследователи говорят, что движение хвостом уменьшало мышечные усилия, необходимые для движения вперед, а это значит, что динозавры могли бежать быстрее.

Чтобы узнать, как маленький плотоядный динозавр Coelophysis bauri, мог двигаться в зависимости от своей физиологии, Питер Бишоп и его коллеги создали 3D моделирование, используя данные компьютерной томографии костей динозавра и цифровые модели того, как скелет мог выглядеть в собранном виде.

Моделирование показало, какие движения позволяют динозавру бегать быстрее и как на это влияет хвост. Ученые выяснили, что динозавр во время перемещения совершал ярко выраженные движения шеей и длинным тяжелым хвостом.

"Это не похоже на виляние хвостом у собак. Это небольшое покачивание, но оно очень точно совпадает с движением ног вперед и назад. Точно так же люди махают руками, когда идут или бегут. Мы думаем, что речь идет о балансировании и уравновешивании движений других частей тела", — говорит Бишоп..

Во время исследования ученые убрали хвост, и моделирование показало, что динозавру приходится прикладывать на 18% больше мышечных усилий при движении. Ученые также сделали вывод, что хвост мог также уменьшать расход энергии у динозавра.

Исследователи считают, что данные нового моделирования помогут узнать, как двигались другие двуногие динозавры, например, тот же Tyrannosaurus rex.

"Подобные моделирования дают нам возможность представить, какими были динозавры, когда жили на Земле", — говорит Бишоп.