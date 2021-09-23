Як люди махають руками. Учені з'ясували, як динозаври використовували хвіст під час ходьби

За допомогою комп'ютерного моделювання дослідники дійшли цікавих висновків.

Двоногі динозаври могли махати хвостом під час руху, точно так само, як люди розмахують руками, кажуть вчені з Гарвардського університету, які змоделювали їхні рухи в 3D, пише The Guardian.

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Досі вчені вважали, що динозаври, які використовують для ходьби дві ноги, мали довгий хвіст, який слугував противагою великій голові, і що хвіст був просто нерухомим продовженням тіла. Але тепер дослідники говорять, що рух хвостом зменшував м'язові зусилля, необхідні для руху вперед, а це означає, що динозаври могли бігти швидше.

Щоб дізнатися, як маленький хижий динозавр Coelophysis bauri, міг рухатися залежно від своєї фізіології, Пітер Бішоп і його колеги створили 3D моделювання, використовуючи дані комп'ютерної томографії кісток динозавра і цифрові моделі того, як скелет міг виглядати в зібраному вигляді.

Моделювання показало, які рухи дозволяють динозавру бігати швидше і як на це впливає хвіст. Учені з'ясували, що динозавр під час переміщення здійснював яскраво виражені рухи шиєю і довгим важким хвостом.

"Це не схоже на махання хвостом у собак. Це невелике погойдування, але воно дуже точно збігається з рухом ніг вперед і назад. Точно так само люди махають руками, коли йдуть або біжать. Ми думаємо, що йдеться про балансування і врівноваження рухів інших частин тіла", — говорить Бішоп.

Під час дослідження вчені прибрали хвіст, і моделювання показало, що динозавру доводиться прикладати на 18% більше м'язових зусиль під час руху. Учені також дійшли висновку, що хвіст міг також зменшувати витрату енергії у динозавра.

Дослідники вважають, що дані нового моделювання допоможуть дізнатися, як рухалися інші двоногі динозаври, наприклад, той же Tyrannosaurus rex.

"Подібні моделювання дають нам можливість уявити, якими були динозаври, коли жили на Землі", — говорить Бішоп.