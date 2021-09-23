Альтернативная вселенная. Ученые показали будущее Земли, если бы все люди стали веганами

Освобождение миллиарда домашних животных создаст несколько логистических проблем, но при этом решит некоторые другие.

Замедлится изменение климата

Производство мяса загрязняет окружающую среду больше, чем любой транспорт — больше, чем все автомобили, грузовики, самолеты, поезда и корабли вместе взятые, пишет Science Focus.

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На производство продуктов питания приходится четверть всех выбросов парниковых газов, в том числе из-за того, что коровы также вырабатывают метан. Метан является настолько мощным парниковым газом, что глобальный переход на растительную пищу позволит сократить выбросы от производства продуктов питания на 28%.

Появится больше еды

В настоящее время 68% сельскохозяйственных угодий используется для животноводства. Засадив пятую часть этой территории сельскохозяйственными культурами, можно получить такое же количество пищи и даже больше.

Это позволило бы освободить 26 миллионов квадратных километров (площадь, в 1,5 раза превышающую территорию России), которые можно было бы засадить лугами или лесами для улучшения биоразнообразия.

Улучшится здоровье

Если бы мы все отказались от мяса, ежегодно умирало бы примерно на 8 миллионов меньше людей в результате снижения уровня сердечных заболеваний, инсультов и рака.

Но в большинстве сельскохозяйственных культур содержание микроэлементов ниже, чем в мясе, особенно витаминов А, В12 и D, а также некоторых незаменимых жирных кислот.

Людям нужно будет искать источники белка и незаменимых аминокислот. Но при правильной диете человечество станет здоровее.

Сократится вырубка лесов

Если бы люди перешли на веганскую диету, это также резко уменьшило бы или даже повернуло вспять еще одно бедствие — уничтожение лесов. Производители мяса нуждаются в огромных землях для выращивания скота и кормов.

Если сравнивать производство говядины с рисом или картофелем, то для производства говядины требуется в 160 раз больше земли и в 100 раз больше воды, в результате чего вырабатывается в 11 раз больше парниковых газов.

Но в веганской диете есть и минус.

Веганство стремится исключить любую жестокость по отношению к животным. Однако открыть ворота фермы и выпустить на волю пасущихся животных не лучшая идея.

Большинство из них умрут от голода или будут съедены хищниками. Поэтому вместо этого фермы стоило бы преобразовать в заповедники, где животные смогут обитать в естественной среде.