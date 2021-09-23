Альтернативний всесвіт. Учені показали майбутнє Землі, якби всі люди стали веганами

Звільнення мільярда домашніх тварин створить кілька логістичних проблем, але при цьому вирішить деякі інші.

Сповільниться зміна клімату

Виробництво м'яса забруднює навколишнє середовище більше, ніж будь-який транспорт — більше, ніж усі автомобілі, вантажівки, літаки, поїзди і кораблі разом узяті, пише Science Focus.

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На виробництво продуктів харчування припадає чверть усіх викидів парникових газів, зокрема через те, що корови також виробляють метан. Метан є настільки потужним парниковим газом, що глобальний перехід на рослинну їжу дозволить скоротити викиди від виробництва продуктів харчування на 28%.

З'явиться більше їжі

Наразі 68% сільськогосподарських угідь використовується для тваринництва. Засадивши п'яту частину цієї території сільськогосподарськими культурами, можна отримати таку ж кількість їжі і навіть більше.

Це дозволило б звільнити 26 мільйонів квадратних кілометрів (площа, що в 1,5 раза перевищує територію Росії), які можна було б засадити луками або лісами для поліпшення біорізноманіття.

Покращиться здоров'я

Якби ми всі відмовилися від м'яса, щорічно помирало б приблизно на 8 мільйонів менше людей у результаті зниження рівня серцевих захворювань, інсультів і раку.

Але в більшості сільськогосподарських культур вміст мікроелементів нижчий, ніж у м'ясі, особливо вітамінів А, В12 і D, а також деяких незамінних жирних кислот.

Людям потрібно буде шукати джерела білка і незамінних амінокислот. Але при правильній дієті людство стане здоровішим.

Скоротиться вирубка лісів

Якби люди перейшли на веганську дієту, це також різко зменшило б або навіть повернуло назад ще одне лихо — знищення лісів. Виробники м'яса потребують величезних земель для вирощування худоби та кормів.

Якщо порівнювати виробництво яловичини з рисом або картоплею, то для виробництва яловичини потрібно в 160 разів більше землі і в 100 разів більше води, у результаті чого виробляється в 11 разів більше парникових газів.

Але у веганської дієти є і мінус.

Веганство прагне виключити будь-яку жорстокість щодо тварин. Однак, відкрити ворота ферми і випустити на волю тварин — не найкраща ідея.

Більшість з них помруть від голоду або будуть з'їдені хижаками. Тому замість цього ферми варто було б перетворити на заповідники, де тварини зможуть мешкати в природному середовищі.