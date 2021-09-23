Никаких джиннов. Спелеологи впервые спустились в "колодец, ведущий в ад" в Йемене

Известняковую пещеру Бархут избегают многие местные жители, которые считают, что там живут джинны.

Группа спелеологов из Омана впервые спустилась на дно пещеры Бархут, которую также называют "Колодцем ада". Посреди пустыни эта пещера выделяется своим входом в виде круглого отверстия размером 30 метров. Она находится в восточной провинции Йемена Аль-Махра и имеет глубину около 112 метров. Внутри спелеологи обнаружила змей, мертвых животных и пещерный жемчуг, но никаких признаков сверхъестественного, сообщает phys.org

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[ + – ] Пещера Бархут Фото: phys.org

"Там были змеи, но они не побеспокоят вас, если вы их не потревожите", — говорит Мохаммед аль-Кинди, профессор геологии Немецкого технологического университета в Омане.

Фото: Oman Cave Exploration Team

Кинди и еще 7 опытных спелеологов, спустились в пещеру Бархут. Воздух в пещере был пригоден для дыхания и не содержал никаких отравляющих веществ, говорят спелеологи.

Фото: Oman Cave Exploration Team

На фотографиях, которые сделали спелеологи, видны пещерные образования, а также пещерный жемчуг, образовавшийся из-за капающей воды.

Фото: Oman Cave Exploration Team

По словам йеменских чиновников, они не знали, что находится в глубине пещеры, возраст которой по их оценкам составляет миллионы лет, ведь туда никто не спускался.

"Мы собрали образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных, но еще не изучили их", — говорит Кинди. "Также там мы нашли мертвых птиц от которых исходил неприятный запах, о котором говорили местные жители".

"Некоторые говорят, что именно здесь после смерти в мучениях существуют вероотступники и неверующие. Другие считают, что им отрубят головы, если они попадут в пещеру", — говорит Кинди.

Фото: Oman Cave Exploration Team

"Местные жители говорят, что вода в колодце ада самая плохая на Земле. Но мы нашли только чистую пресную воду и даже пили ее, и с нами ничего не случилось", — говорит ученый.

Местные уже сотни лет обходят эту пещеру стороной, ведь здесь существует легенда, что это врата в ад и там живут злые джинны. Многим жителям этого района не нравится находится рядом с пещерой и даже говорить о ней, опасаясь несчастий. Ведь жителям Йемена несчастий и так хватает.

С 2014 года страна втянута в разрушительную гражданскую войну, которая привела, по данным ООН, к наихудшему гуманитарному кризису в мире, когда две трети 30-миллионного населения страны зависят от той или иной формы гуманитарной помощи.