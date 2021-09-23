Жодних джинів. Спелеологи вперше спустилися в "колодязь, який веде в пекло" в Ємені

Вапнякову печеру Бархут уникають багато місцевих жителів, які вважають, що там живуть джини.

Група спелеологів з Оману вперше спустилася на дно печери Бархут, яку також називають "Колодязем пекла". Посеред пустелі ця печера виділяється своїм входом у вигляді круглого отвору розміром 30 метрів. Вона знаходиться в східній провінції Ємену Аль-Махра і має глибину майже 112 метрів. Усередині спелеологи знайшли змій, мертвих тварин і печерні перли, але жодних ознак надприродного, повідомляє phys.org.

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[ + – ] Печера Бархут Фото: phys.org

"Там були змії, але вони не потурбують вас, якщо ви їх не потривожите", — говорить Мохаммед аль-Кінді, професор геології Німецького технологічного університету в Омані.

Фото: пещера

Кінді та ще 7 досвідчених спелеологів, спустилися в печеру Бархут. Повітря в печері було придатним для дихання і не містило жодних отруйних речовин, кажуть спелеологи.

Фото: пещера

На фотографіях, які зробили спелеологи, видно печерні утворення, а також печерні перли, що утворилися через воду, яка капає.

Фото: пещера

За словами єменських чиновників, вони не знали, що знаходиться в глибині печери, вік якої за їхніми оцінками становить мільйони років, адже туди ніхто не спускався.

"Ми зібрали зразки води, каменів, ґрунту і деяких мертвих тварин, але ще не вивчили їх", — говорить Кінді. "Також там ми знайшли мертвих птахів, які мали неприємний запах, про котрий говорили місцеві жителі".

"Дехто каже, що саме тут після смерті в муках існують віровідступники і невіряни. Інші вважають, що їм відрубають голови, якщо вони потраплять в печеру", — говорить Кінді.

Фото: пещера

"Місцеві жителі кажуть, що вода в колодязі пекла найгірша на Землі. Але ми знайшли тільки чисту прісну воду і навіть пили її, і з нами нічого не сталося", — говорить учений.

Місцеві вже сотні років обходять цю печеру стороною, адже тут існує легенда, що це ворота в пекло і там живуть злі джини. Багатьом жителям цього району не подобається знаходитися поруч із печерою і навіть говорити про неї, побоюючись нещасть. Адже жителям Ємену нещасть і так вистачає.

З 2014 року країна втягнута в руйнівну громадянську війну, яка призвела, за даними ООН, до найгіршої гуманітарної кризи в світі, коли дві третини 30-мільйонного населення країни залежать від тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги.