Сверхразвитые цивилизации. Ученые нашли две галактики, где могут жить наши братья по разуму

Эти инопланетные цивилизации способны использовать энергию всей своей галактики.

Ученые Хонгин Чен и Майкл Гарретт из Лейденского университета, Нидерланды, с помощью радиоинтереферометра LOFAR нашли две галактики, в которых могут обитать цивилизации III типа по шкале Кардашева, сообщает inverse.com

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Что такое цивилизация III типа?

Шкала Кардашева, разработанная астрофизиком Николаем Кардашевым в 1964 году, измеряет уровень технологического развития гипотетической инопланетной цивилизации на основе количества потребляемой энергии для своих нужд.

В шкале есть три типа цивилизаций:

Цивилизация I типа, которая использует энергию, доступную ей на своей планете;

Цивилизация II типа, которая потребляет энергию всей своей звездной системы;

Цивилизация III типа, наиболее развитая, способна использовать энергию всей своей галактики.

На данный момент человечество даже не достигло статуса цивилизации I типа, поскольку мы все еще не можем использовать всю солнечную энергию, которая достигает Земли. Ученые предсказывают, что нам потребуется от 100 до 200 лет, чтобы стать цивилизацией I типа.

Цивилизация III типа

Эта цивилизация может использовать звезды своей галактики для получения энергии с помощью гипотетической структуры, которая называется сферой Дайсона. Эти теоретические мегаструктуры окружают звезду для сбора ее энергии. Используя энергию своей звезды, инопланетная цивилизация могла удовлетворить свои растущие потребности, чтобы выйти на новый уровень развития.

Цивилизация III типа, вероятно, разместила бы сферы Дайсона не только вокруг своей звезды, но и вокруг других звезд.

Как найти очень развитых инопланетян?

Ученые Хонгин Чен и Майкл Гарретт предполагают, что они могут найти цивилизацию III типа, исследуя излучения в среднем инфракрасном диапазоне, которые будут признаками наличия сфер Дайсона.

Исследователи изучили излучения 21 галактики в среднем инфракрасном диапазоне. Они выделили из них четыре галактики.

В двух из них излучение имело естественное происхождение. В одной это было активное галактическое ядро, а другая была звездообразующей галактикой.

"Это означает, что их чрезмерное излучение в средней инфракрасном диапазоне возникает из-за различных механизмов", — говорит Чен. "Но мы не знаем причину высокого соотношения среднего инфракрасного диапазона к радиосигналу у двух других галактик".

Чен говорит, что существует корреляция между радио и инфракрасным излучением каждой галактики. Галактики выпускают излучение в инфракрасном спектре, которое дает информацию о тепле. Ученые смотрели в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне в поисках излучения инопланетян.

"Излучение в среднем инфракрасном диапазоне у цивилизации III типа было бы чрезмерным из-за избыточного тепла в среднем инфракрасном диапазоне, что делает его искаженным из-за корреляции", — говорит Чен.

В двух галактиках, по мнению ученых, могут обитать высокоразвитые цивилизации III типа. Исследователи не смогли выяснить, что вызывает их всплеск излучения в средней инфракрасной области. Чен и Гарретт говорят, что две галактики, ILT J134649.72 + 542621.7 и ILT J145757.90 + 565323.8, нужно еще больше изучить. Чтобы точно узнать, есть ли в этих двух галактиках сверхразвитая инопланетная цивилизация, ученым необходимо определить источник излучения в среднем инфракрасном диапазоне.

Для определения числа внеземных цивилизаций, с которыми земляне могут вступить в контакт радиоастроном Фрэнк Дрейк еще в 1961 году предложил свое уравнение, которое получило его имя.

Оно состоит из таких переменных как:

N – это количество цивилизаций в галактике Млечный Путь, электромагнитное излучение которых можно обнаружить.

R* — это скорость образования звезд, подходящая для развития разумной жизни.

fp — часть этих звезд с планетными системами.

ne — количество планет в солнечной системе с окружающей средой, пригодной для жизни.

fl — часть подходящих планет, на которых действительно появляется жизнь.

fi — часть планет, на которых возникает разумная жизнь.

fc — часть цивилизаций, которые развивают технологию, которая отправляет в космос признаки их существования.

L — продолжительность времени, в течение которого такие цивилизации отправляют обнаруживаемые сигналы в космос.

Проблема заключается в том, что у астрономов нет точных цифр по любой из этих переменных, поэтому любой расчет уравнения Дрейка пока остается приблизительным.