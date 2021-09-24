Надрозвинені цивілізації. Вчені знайшли дві галактики, де можуть жити наші брати по розуму

Ці інопланетні цивілізації здатні використовувати енергію всієї своєї галактики.

Вчені Гонгін Чен і Майкл Гарретт із Лейденського університету, Нідерланди, за допомогою радіоінтереферометра LOFAR знайшли дві галактики, в яких можуть мешкати цивілізації III типу за шкалою Кардашева, повідомляє inverse.com

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Що таке цивілізація III типу?

Шкала Кардашева, розроблена астрофізиком Миколою Кардашевим у 1964 році, вимірює рівень технологічного розвитку гіпотетичної інопланетної цивілізації на основі кількості споживаної енергії для своїх потреб.

У шкалі є три типи цивілізацій:

Цивілізація I типу, яка використовує енергію, доступну їй на своїй планеті;

Цивілізація II типу, яка споживає енергію всієї своєї зоряної системи;

Цивілізація III типу, найбільш розвинена, здатна використовувати енергію всієї своєї галактики.

Наразі людство навіть не досягло статусу цивілізації I типу, оскільки ми все ще не можемо використовувати всю сонячну енергію, яка досягає Землі. Вчені передбачають, що нам буде потрібно від 100 до 200 років, щоб стати цивілізацією I типу.

Цивілізація III типу

Ця цивілізація може використовувати зірки своєї галактики для отримання енергії за допомогою гіпотетичної структури, яка називається сферою Дайсона. Ці теоретичні мегаструктури оточують зірку для збору її енергії. Використовуючи енергію своєї зірки, інопланетна цивілізація могла задовольнити зростання своїх потреб, щоб вийти на новий рівень розвитку.

Цивілізація III типу, ймовірно, розмістила б сфери Дайсона не тільки навколо своєї зірки, а й навколо інших зірок.

Як знайти дуже розвинених інопланетян?

Вчені Гонгін Чен і Майкл Гарретт припускають, що вони можуть знайти цивілізацію III типу, досліджуючи випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні, які будуть ознаками наявності сфер Дайсона.

Дослідники вивчили випромінювання 21 галактики в середньому інфрачервоному діапазоні. Вони виділили з них чотири галактики.

У двох із них випромінювання мало природне походження. В одній це було активне галактичне ядро, а інша була зоретворчою галактикою.

"Це означає, що їхнє надмірне випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні виникає через різні механізми, — говорить Чен. — Але ми не знаємо причину високого співвідношення середнього інфрачервоного діапазону до радіосигналу у двох інших галактик".

Чен говорить, що існує кореляція між радіо та інфрачервоним випромінюванням кожної галактики. Галактики випускають випромінювання в інфрачервоному спектрі, яке дає інформацію про тепло. Вчені дивилися в середньому та далекому інфрачервоному діапазоні в пошуках випромінювання інопланетян.

"Випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні у цивілізації III типу було б надмірним через надлишкове тепло в середньому інфрачервоному діапазоні, що робить його спотвореним через кореляції", — говорить Чен.

У двох галактиках, на думку вчених, можуть мешкати високорозвинені цивілізації III типу. Дослідники не змогли з'ясувати, що викликає їхній сплеск випромінювання в середній інфрачервоній області. Чен і Гарретт кажуть, що дві галактики, ILT J134649.72 + 542621.7 і ILT J145757.90 + 565323.8, потрібно ще більше вивчити. Щоб точно дізнатися, чи є в цих двох галактиках надрозвинена інопланетна цивілізація, вченим необхідно визначити джерело випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні.

Для визначення числа позаземних цивілізацій, з якими земляни можуть вступити в контакт радіоастроном Френк Дрейк ще в 1961 році запропонував своє рівняння, яке отримало його ім'я.

Воно складається з таких змінних як:

N — це кількість цивілізацій в галактиці Чумацький Шлях, електромагнітне випромінювання яких можна виявити.

R * — це швидкість утворення зірок, підходяща для розвитку розумного життя.

fp — частина цих зірок з планетними системами.

ne — кількість планет у Сонячній системі з навколишнім середовищем, придатної для життя.

fl — частина відповідних планет, на яких дійсно з'являється життя.

fi — частина планет, на яких виникає розумне життя.

fc — частина цивілізацій, які розвивають технологію, яка відправляє в космос ознаки їхнього існування.

L — тривалість часу, протягом якого такі цивілізації відправляють виявляються сигнали в космос.

Проблема полягає в тому, що у астрономів немає точних цифр щодо кожної з цих змінних, тому будь-який розрахунок рівняння Дрейка поки залишається приблизними.