Бусы возрастом 150 тыс. лет. Археологи нашли самые древние в мире ювелирные украшения

Исследователи считают, что бусины могли использоваться в ожерелье или они украшали одежду.

Археологи обнаружили самое древнее украшение в мире, возраст которого составляет 150 тыс. лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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33 бусины из ракушек были найдены в пещере недалеко от марокканского города Эс-Сувейра. Исследователи предполагают, что возраст бус варьируется в пределах от 142 000 до 150 000 лет. По словам ведущего автора исследования Стивена Куна, это самое раннее известное доказательство невербальной формы общения. Это говорит о том, что люди начали самовыражаться с помощью украшений и других предметов намного раньше, чем считалось до сих пор.

"Вероятно, бусы были частью самовыражения древних людей через украшения и одежду. Находка говорит о том, что такой метод самоидентификации появился сотни тысяч лет назад, когда люди начали формировать более широкий круг общения", – говорит Кун.

Найденный бусины были сделаны из раковин морских улиток, чей размер примерно составлял 12,7 мм. Отверстия в центре каждой бусины, а также следы износа указывают на то, что они были нанизаны на веревку или пришиты к одежде.

Сами бусины не слишком отличают от тех, которые были найдены на севере и юге Африки, но предыдущие экземпляры были возрастом не более 130 000 лет.

Ученые отмечают, что бусы служат ключом для антропологов, изучающих эволюцию человеческого общения. Кун говорит, что бусы являются окаменевшей формой базовой коммуникации.

Вместо того, чтобы раскрашивать свои тела охрой или углем, как это делали многие древние люди, мастера по изготовлению бус создали нечто более долговечное. Исследователи пока не знают, почему возникла такая необходимость.

Но у исследователей есть несколько теорий. Во-первых, появление украшений могло быть связано с растущим населением, так как все больше людей начали приходить в Северную Африку. Возможно, именно из-за этого людям потребовались дополнительные инструменты для самоидентификации.

Также возможно, что форма общения людей изменилась, когда климат в Северной Африке стал холодным и сухим. Людям пришлось создавать кланы для защиты ресурсов и бусы могли быть предназначены для идентификации этих кланов.

Ранее самыми древними украшениями считалось ожерелье неандертальцев из Хорватии, возраст которого варьировался в пределах 135 тыс. лет. Открытие стало весомым сразу по нескольким причинам.

Раньше ученые предполагали, что неандертальцы не были предрасположены к сложному символическому мышлению. Но найденное ожерелье из когтей орла поставило такое суждение под вопрос.

Находка показала, что неандертальцы видели некую ценность в украшениях и эстетике в целом. Также они развили достаточно хорошие навыки охоты, чтобы получить когти от редкого и опасного вида.