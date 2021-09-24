Намиста віком 150 тис. років. Археологи знайшли найдавніші у світі ювелірні прикраси

Дослідники вважають, що намистини могли використовуватися в намисто або вони прикрашали одяг.

Археологи виявили найдавнішу прикрасу на світі, вік якого становить 150 тис. років. Про це повідомляє Daily Mail.

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33 намистини з черепашок були знайдені в печері недалеко від марокканського міста Ес-Сувейра. Дослідники припускають, що вік бус варіюється в межах від 142 000 до 150 000 років. За словами провідного автора дослідження Стівена Куна, це найраніший відомий доказ невербальної форми спілкування. Це говорить про те, що люди почали самовиражатися за допомогою прикрас та інших предметів набагато раніше, ніж вважалося до цих пір.

"Імовірно, намиста були частиною самовираження стародавніх людей через прикраси та одяг. Знахідка говорить про те, що такий метод самоідентифікації з'явився сотні тисяч років тому, коли люди почали формувати ширше коло спілкування", — говорить Кун.

Знайдені намистини були зроблені з раковин морських равликів, чий розмір приблизно становив 12,7 мм. Отвори в центрі кожної намистини, а також сліди зносу вказують на те, що вони були нанизані на мотузку або пришиті до одягу.

Самі намистини не дуже відрізняються від тих, які були знайдені на півночі та півдні Африки, але попередні екземпляри були віком не більше 130 000 років.

Вчені відзначають, що намисто служить ключем для антропологів, які вивчають еволюцію людського спілкування. Кун говорить, що намисто є скам'янілою формою базової комунікації.

Замість того, щоб розфарбовувати свої тіла охрою або вугіллям, як це робили багато стародавніх людей, майстри з виготовлення бус створили щось довговічніше. Дослідники поки не знають, чому виникла така необхідність.

Але в дослідників є кілька теорій. По-перше, поява прикрас могла бути пов'язана зі зростанням населення, оскільки все більше людей почали приходити в Північну Африку. Можливо, саме через це людям потрібні були додаткові інструменти для самоідентифікації.

Також можливо, що форма спілкування людей змінилася, коли клімат у Північній Африці став холодним і сухим. Людям довелося створювати клани для захисту ресурсів, і намиста могли бути призначені для ідентифікації цих кланів.

Раніше найдавнішими прикрасами вважалося намисто неандертальців із Хорватії, вік якого варіювався в межах 135 тис. років. Відкриття стало вагомим відразу з кількох причин.

Раніше вчені припускали, що неандертальці не були схильні до складного символічного мислення. Але знайдене намисто з пазурів орла поставило таке судження під сумнів.

Знахідка показала, що неандертальці бачили якусь цінність у прикрасах і естетиці в цілому. Також вони розвинули досить хороші навички полювання, щоб отримати кігті від рідкісного і небезпечного виду.