Больше луны Марса. К Солнцу летит самая большая из обнаруженных комет

Диаметр открытой мегакометы составляет 149 километров.

Астрономы обнаружили гигантскую комету, чей диаметр составляет 149 км, что превышает размеры одной из лун Марс. Об этом сообщает Daily Mail.

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Комета под названием C/2014 UN271 больше спутника Марса Фобос, астероид (55) Пандора, а также транснептуновый астероид (486958) Аррокот. Ученые предполагают, что комета родилась в облаке Оорта, области, которая является отдаленной частью Солнечной системы.

В этом месяце астрономы из обсерватории Лас-Кумбрес также обнаружили яркую вспышку у кометы, которая больше не наблюдалась. Это может свидетельствовать о том, что у кометы имеется слабый хвост.

Комета 2014 UN271 сейчас находится на расстоянии около 19 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Например, Земля располагается на расстоянии одной а.е. от Солнца. Также удалось выяснить, что за последний год комета проделала путь длиной в 7 а.е., то есть к 2031 году она будет располагаться в 10,9 а.е. от Солнца.

Исследователи предполагают, что по мере приближения к Солнцу хвост кометы из испаряющегося льда будет становиться все сильнее.

Первая активность мегакометы была зафиксирована в июле, когда у нее были обнаружены признаки комы – облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы.

Ученые также подсчитали, что к 2031 году комета будет находиться от Солнца на таком же расстоянии как Сатурн.

Отметим, что внешний край облака Оорта является границей Солнечной системы. Вопрос о происхождении облака Оорта пока не решен, но ученые предполагают, что это место является домом для многих долгопериодических комет, таких как комета Галлея.

Прямых наблюдений за облаком Оорта не велось, но считается, что оно напоминает шар с толщиной стенки, которая начинается на расстоянии около 2000-5000 а.е. (0,03-0,08 световых лет) от Солнца и простирается до 100000-200000 а.е. ( 1,58 — 3,16 световых лет) от Солнца. Это действительно много, если учитывать, что ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра находится всего в 4,24 световых годах от нас.