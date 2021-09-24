Більше за місяць Марса. До Сонця летить найбільша з виявлених комет

Діаметр відкритої мегакомети становить 149 кілометрів.

Астрономи виявили гігантську комету, чий діаметр становить 149 км, що перевищує розміри одного з супутників Марса. Про це повідомляє Daily Mail.

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Комета під назвою C/2014 UN271 більша з супутник Марса Фобос, астероїд (55) Пандора, а також транснептуновий астероїд (486958) Аррокот. Вчені припускають, що комета народилася в хмарі Оорта, області, яка є віддаленою частиною Сонячної системи.

В цьому місяці астрономи з обсерваторії Лас-Кумбрес також виявили яскравий спалах у комети, яка більше не спостерігалася. Це може свідчити про те, що у комети є слабкий хвіст.

Комета 2014 UN271 зараз розташована на відстані близько 19 астрономічних одиниць (а.о.) від Сонця. Наприклад, Земля розташовується на відстані однієї а.о. від сонця. Також вдалося з'ясувати, що за останній рік комета пройшла шлях довжиною в 7 а.о., тобто до 2031 року вона буде розташовуватися в 10,9 а.о. від сонця.

Дослідники припускають, що в міру наближення до Сонця хвіст комети з випаруваного льоду буде ставати все сильнішим.

Перша активність мегакомети була зафіксована в липні, коли в неї були виявлені ознаки коми — хмара з пилу та газу, що оточує ядро комети.

Вчені також підрахували, що до 2031 року комета перебуватиме від Сонця на такій же відстані, як Сатурн.

Відзначимо, що зовнішній край хмари Оорта є кордоном Сонячної системи. Питання про походження хмари Оорта поки не вирішене, але вчені припускають, що це місце є домом для багатьох довгоперыодичних комет, таких як комета Галлея.

Прямих спостережень за хмарою Оорта не велося, але вважається, що вона нагадує кулю з товщиною стінки, яка починається на відстані близько 2000-5000 а.о. (0,03-0,08 світлових років) від Сонця і простягається до 100000-200000 а.о. (1,58 — 3,16 світлових років) від Сонця. Це дійсно багато, якщо враховувати, що найближча до Сонця зірка Проксима Центавра розташована всього в 4,24 світлових роках від нас.