Ученые изучили погоду на далекой экзопланете и нашли на ней облака

Исследователи не только обнаружили облака на WASP-127b, но и сумели измерить их высоту и определить химический состав атмосферы.

Благодаря сочетанию наблюдений с наземных и орбитальных телескопов, команда ученых получила самый близкий вид на далекую экзопланету WASP-127b, пишет Futurism.

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Ученые смогли не только определить химический состав атмосферы экзопланеты, но даже изучить ее облака с невероятным уровнем детализации.

"Это впечатляет само по себе, но разработанные нами методы могут теперь помочь исследователям лучше рассмотреть и собрать новые данные о других экзопланетах, которые находятся еще дальше", — рассказал ученый Ромен Аллар из Монреальского университета.

WASP-127b — та самая экзопланета, о покупке которой однажды заявил рэпер Lil Uzi Vert, является так называемым миром "горячего Сатурна", или экзопланетой с примерно такой же массой, как у газового гиганта Сатурна.

Она настолько близка к своей родительской звезде, что совершает полный оборот вокруг нее почти всего за 4 дней, а температура на ее поверхности превышает 1000 ° C.

Что еще отличает WASP-127b от других планет, так это ее плотность. Хотя она в 1,4 раза больше Юпитера, она имеет только пятую часть массы Юпитера, что делает ее наименее плотной из когда-либо обнаруженных экзопланет.

В новом исследовании, объединив данные космического телескопа Хаббл и спектрографа ESPRESSO на Очень большом телескопе, ученые определили, что атмосфера экзопланеты содержит неожиданные уровни натрия и водяного пара, которые задерживаются на необычно низкой высоте под слоем облаков. Более того, они смогли измерить даже атмосферное давление и высоту самих облаков.

"К сожалению, мы пока не знаем состав облаков, кроме того, что они не состоят из капель воды, как на Земле. Мы также озадачены тем, почему натрий обнаружен в неожиданном месте", — заключил Аллар.

Ученые надеются, что будущие исследования помогут им больше понять не только о структуре атмосферы планеты, но и о самой WASP-127b.