Вчені вивчили погоду на далекій екзопланеті та знайшли на ній хмари

Дослідники не тільки зафіксували хмари на WASP-127b, а й зуміли виміряти їхню висоту і визначити хімічний склад атмосфери.

Завдяки поєднанню спостережень з наземних та орбітальних телескопів, команда вчених отримала найближчий вид на далеку екзопланету WASP-127b, пише Futurism.

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Учені змогли не тільки визначити хімічний склад атмосфери екзопланети, але навіть вивчити її хмари з неймовірним рівнем деталізації.

"Це вражає саме собою, але розроблені нами методи можуть тепер допомогти дослідникам краще розглянути і зібрати нові дані про інші екзопланети, які знаходяться ще далі", — розповів учений Ромен Аллар із Монреальського університету.

WASP-127b — та сама екзопланета, про покупку якої одного разу заявив репер Lil Uzi Vert, є так званим світом "гарячого Сатурна", або екзопланетою з приблизно такою ж масою, як у газового гіганта Сатурна.

Вона настільки близька до своєї батьківської зірки, що здійснює повний оберт навколо неї майже всього за 4 дні, а температура на її поверхні перевищує 1 000°C.

Що ще відрізняє WASP-127b від інших планет, так це її щільність. Хоч вона в 1,4 рази більше Юпітера, вона має тільки п'яту частину маси Юпітера, що робить її найменш щільною з коли-небудь виявлених екзопланет.

У новому дослідженні, об'єднавши дані космічного телескопа Габбл і спектрографа ESPRESSO на Дуже великому телескопі, вчені визначили, що атмосфера екзопланети містить несподівані рівні натрію і водяної пари, які затримуються на незвично низькій висоті під шаром хмар. Більш того, вони змогли виміряти навіть атмосферний тиск і висоту хмар.

"На жаль, ми поки не знаємо склад хмар, крім того, що вони не складаються з крапель води, як на Землі. Ми також розмірковуємо над тим, чому натрій знайдений у несподіваному місці", — підсумував Аллар.

Учені сподіваються, що майбутні дослідження допоможуть їм більше зрозуміти не тільки про структуру атмосфери планети, а й про WASP-127b.