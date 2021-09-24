Если вымирающие приматы исчезнут, та же участь ждет и живущих с ними паразитов, - ученые

По словам ученых, это целое неизученное царство биоразнообразия.

Половина из примерно 500 видов приматов на Земле могут исчезнуть. Ученые из Университета Дьюка, США, провели исследование и показали, что вместе с приматами могут погибнуть еще большее количество видов паразитов, которые живут в них и на них, сообщает phys.org

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По словам одного из авторов исследования Джеймса Херреры, ученые имеют очень мало информации о том, что эти паразиты делают в теле и мы можем безвозвратно потерять неизученное царство биоразнообразия.

По данным предыдущих исследований, если говорить о паразитах, то примерно от 85% до 95% паразитических червей, которые живут в теле животных еще науке не известны, говорит Херерра.

"Это конечно может выглядеть странно, что мы боремся с паразитами у себя и у наших домашних любимцев, а здесь переживаем за их сохранение", — говорит ученый.

По его словам, паразиты не всегда являются причиной заболеваний у своих хозяев. Они могут помогать организму предотвратить заражение другими инфекциями или могут держать под контролем аутоиммунные расстройства.

Если исчезает хозяин-примат, с ним исчезают и его паразиты, которые без него не могут выжить. Сейчас 108 из рассмотренных в исследовании 213 видов приматов находятся на грани исчезновения. Ученые обнаружили, что если эти виды вымрут, то 250 видов паразитов вымрут с ними. Но некоторые все же смогут найти себе новых хозяев. Ученые говорят, что не могут предсказать, сколько видов паразитов смогут в таком случае выжить.

Исследователи напоминают, что некоторые из самых известных болезней человека, такие как малярия, СПИД и желтая лихорадка, появились у других приматов, прежде чем перебраться на людей.

Известные паразиты у приматов: клещи, вши, блохи, гельминты, ленточные черви, а также много простейших одноклеточных организмов.