Якщо напіввимерлі примати зникнуть, та ж доля чекає і паразитів, які живуть з ними, — вчені

За словами вчених, це ціле не вивчене царство біорізноманіття.

Половина з приблизно 500 видів приматів на Землі можуть зникнути. Учені з Дюкського Університету, США, провели дослідження і показали, що разом із приматами можуть загинути ще велика кількість видів паразитів, які живуть в них і на них, повідомляє phys.org.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

За словами одного з авторів дослідження Джеймса Геррери, вчені мають дуже мало інформації про те, що ці паразити роблять в тілі й ми можемо безповоротно втратити не вивчене царство біорізноманіття.

За даними попередніх досліджень, якщо говорити про паразитів, то приблизно від 85% до 95% паразитичних черв'яків, які мешкають в тілі тварин ще науці не відомі, каже Герерра.

"Це звичайно може виглядати дивно, що ми боремося з паразитами в себе й у наших домашніх улюбленців, а тут переживаємо за їхнє збереження", — говорить учений.

За його словами, паразити не завжди є причиною захворювань у своїх господарів. Вони можуть допомагати організму запобігти зараженню іншими інфекціями або можуть тримати під контролем аутоімунні розлади.

Якщо зникає господар-примат, Із ним зникають і його паразити, які без нього не можуть вижити. Зараз 108 із розглянутих у дослідженні 213 видів приматів знаходяться на межі зникнення. Учені з'ясували, що якщо ці види вимруть, то 250 видів паразитів вимруть з ними. Але деякі все ж зможуть знайти собі нових господарів. Учені кажуть, що не можуть передбачити, скільки видів паразитів зможуть в такому випадку вижити.

Дослідники нагадують, що деякі з найбільш відомих хвороб людини, такі як малярія, СНІД і жовта лихоманка, з'явилися в інших приматів, перш ніж перебратися на людей.

Відомі паразити у приматів: кліщі, воші, блохи, гельмінти, стрічкові черв'яки, а також багато найпростіших одноклітинних організмів.