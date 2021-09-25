Две мощные вспышки на Солнце. Ученые предупреждают о геомагнитной буре на Земле

Несколько дней назад на Солнце произошло две вспышки М-класса.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) предупреждает, что 26 сентября на Землю обрушится геомагнитная буря. Об этом сообщает Weatherboy.

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Предполагается, что сила геомагнитного шторма будет находиться в переделах G1 или G2, где G1 – это самая слабая буря.

По словам ученых, в минувший четверг в районе солнечного пятна, известного как AR2871, произошло сразу два извержения. Каждое из двух событий вызвало значительные солнечный вспышки класса М. Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от их силы по шкале B-C-M-X, где вспышки В-класса самые слабые. Подобно шкале Рихтера для измерения силы землетрясений, каждая буква представляет собой десятикратное увеличение выброса энергии. Также в каждом буквенном классе существует более тонкая шкала, которая исчисляется от 1 до 9.

Предстоящая геомагнитная буря вряд ли нарушит электроснабжение или связь на Земле, но точно обеспечит яркие северные сияния.

Вспышка должна ударить по Земле к полудню 26-го сентября, утверждают в Центра прогнозирования космической погоды.

Фото: ROyal Observatory of Belgium

На данный момент существует 30%-ная вероятность геомагнитной активности, 40%-ная вероятность "небольшого шторма", 25%-ная вероятность "умеренного шторма" и 1%-ная вероятность возникновения "экстремального шторма".

Темные области на Солнце, называемые корональными дырами, являются одной из основных движущих сил космической погоды в Солнечной системе. Они выглядят как темные области на Солнце, потому как по температуре холоднее, чем окружающая плазма. Темные пятна появляются в самой внешней области атмосферы Солнца, которая называется короной.

Как ураганы и грозы на Земле, солнечные бури могут сеять хаос разными способами. Например, солнечные вспышки – это относительно небальные взрывы на звезде, излучающие радиацию. Они вызывают возмущения в ионосфере Земли, создавая помехи в работе GPS. Подобные вспышки также могут нагревать атмосферу планеты.

Корональный выбросы массы (CME) представляют собой гигантские пузыри ионизированного газа. Если Земли окажется на их пути, то на планете могут наблюдаться перебои с подачей электричества.

Солнечно-протонный шторм – это поток протонов высокой энергии, которые иногда сопровождают солнечные вспышки и CME. Они могут нарушать работу электронных устройств, а также дать дополнительную дозу радиации пассажирам самолетов.