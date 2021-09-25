Два потужних спалаха на Сонці. Вчені попереджають про геомагнітну бурю на Землі

Кілька днів тому на Сонці сталося два спалахи М-класу.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) попереджає, що 26 вересня на Землю обрушиться геомагнітна буря. Про це повідомляє Weatherboy.

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Передбачається, що сила геомагнітного шторму буде перебувати в межах G1 або G2, де G1 — це найслабша буря.

За словами вчених, в минулий четвер в районі сонячної плями, відомої як AR2871, відбулося відразу два виверження. Кожне з двох подій викликало значні сонячні спалахи класу М. Сонячні спалахи класифікуються залежно від їх сили за шкалою B-C-M-X, де спалахи В-класу найслабші. Подібно шкалі Ріхтера для вимірювання сили землетрусів, кожна буква є десятикратне збільшення викиду енергії. Також в кожному класі існує тонша шкала, яка обчислюється від 1 до 9.

Майбутня геомагнітна буря навряд чи порушить електропостачання або зв'язок на Землі, але точно забезпечить яскраві північні сяйва.

Спалах повинен вдарити по Землі у полудні 26-го вересня, стверджують в Центрі прогнозування космічної погоди.

Фото: магнитная буря

На даний момент існує 30%-на ймовірність геомагнітної активності, 40%-на ймовірність "невеликого шторму", 25%-на ймовірність "помірного шторму" і 1%-на ймовірність виникнення "екстремального шторму".

Темні області на Сонці, котрі називають корональними дірами, є однією з основних рушійних сил космічної погоди в Сонячній системі. Вони виглядають як темні області на Сонці, тому як по температурі холодніші, ніж навколишня плазма. Темні плями з'являються в самій зовнішній області атмосфери Сонця, яка називається короною.

Як урагани і грози на Землі, сонячні бурі можуть сіяти хаос різними способами. Наприклад, сонячні спалахи — це відносно невіликі вибухи на зірці, що випромінюють радіацію. Вони викликають обурення в іоносфері Землі, створюючи перешкоди в роботі GPS. Подібні спалахи також можуть нагрівати атмосферу планети.

Корональні викиди маси (CME) представляють собою гігантські бульбашки іонізованого газу. Якщо Земля виявиться на їхньому шляху, то на планеті можуть спостерігатися перебої з подачею електрики.

Сонячно-протонний шторм — це потік протонів високої енергії, які іноді супроводжують сонячні спалахи і CME. Вони можуть порушувати роботу електронних пристроїв, а також дати додаткову дозу радіації пасажирам літаків.