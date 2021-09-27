Как во время Второй мировой. Пандемия сократила продолжительность жизни по всему миру

Исследователи утверждают, что пандемия является причиной самого большого уменьшения продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны.

Согласно данным из большинства стран Европы, а также США и Чили, которые проанализировали ученые, зафиксировано сокращение продолжительности жизни в 2020 году в масштабах, которые свели на нет все предыдущие годы прогресса в этом направлении, сообщает The Guardian

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Более всего уменьшилась средняя продолжительность жизни у мужчин в США – на 2,2 года по сравнению с 2019-м, за ними идут мужчины из Литвы со снижением на 1,7 года.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Оксфордского центра демографических наук, сокращение средней продолжительности жизни было больше, чем в конце 1980-х – в начале 1990-х, во время распада социалистического лагеря в Центральной и Восточной Европе.

В Испании, Англии, Уэльсе, Италии и Бельгии, такое сокращение средней продолжительности жизни наблюдалось только во время Второй мировой войны, говорит Доктор Хосе Мануэль Абурто, один из авторов исследования.

По словам ученых после изучения данных о смертях в 2020 году в 29 странах, в 27 из них наблюдалось сокращение продолжительности жизни.

Например, в Великобритании средняя продолжительность жизни мужчин сократилась впервые за 40 лет из-за воздействия Covid-19. Ожидается, что мальчик, родившийся в период с 2018 по 2020 год, доживет до 79 лет, по сравнению с 79,2 года среди родившихся в период с 2015 по 2017 год.

Абурто говорит, что масштабы сокращения продолжительности жизни очень большие, в 22 странах средняя продолжительность уменьшилась больше чем на полгода. У женщин в 8 странах и у мужчин в 11 странах этот показатель превышает целый год.

"Пандемия Covid-19 свела на нет весь прогресс по увеличению средней продолжительности жизни", говорит Абурто.

Средняя продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем у женщин, в большинстве из 29 исследуемых стран. По словам ученых, наибольшее сокращение продолжительности жизни в разных странах было связано с официальными случаями смерти от коронавируса.

Нужно получить еще больше данных, особенно по странам с низким и средним уровнем доходов, чтобы лучше понять последствия пандемии, в том числе и влияние на среднюю продолжительность жизни, говорят ученые.

Согласно данным ВОЗ за 2019 год, средняя продолжительность жизни в Украине у мужчин составляла 67,6 лет, а у женщин 77,1 год, а общая среднняя продолжительность жизни — 72,5 года. Тогда Украина занимала 99 место в мировом рейтинге продолжительности жизни. Больше всего украинцы умирали от коронарной болезни сердца. Более 300 тысяч смертей или почти 50% от всех смертельных случаев в Украине по данным ВОЗ были по причине инфарктов и других болезней сердца.