Як під час Другої світової. Пандемія скоротила тривалість життя по всьому світу

Дослідники стверджують, що пандемія є причиною найбільшого зменшення тривалості життя в Західній Європі з часів Другої світової війни.

Згідно з даними з більшості країн Європи, а також США та Чилі, які проаналізували вчені, зафіксоване скорочення тривалості життя в 2020 році в масштабах, які звели нанівець всі попередні роки прогресу в цьому напрямку, повідомляє The Guardian.

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Найбільше зменшилася середня тривалість життя у чоловіків у США — на 2,2 роки порівняно з 2019-м, за ними йдуть чоловіки з Литви зі зниженням на 1,7 років.

Згідно з дослідженням, проведеним ученими з Оксфордського центру демографічних наук, скорочення середньої тривалості життя було більшим, ніж наприкінці 1980-х — на початку 1990-х, під час розпаду соціалістичного табору в Центральній і Східній Європі.

В Іспанії, Англії, Уельсі, Італії та Бельгії, таке скорочення середньої тривалості життя спостерігалося тільки під час Другої світової війни, говорить Доктор Хосе Мануель Абурто, один з авторів дослідження.

За словами вчених після вивчення даних про смерті в 2020 році в 29 країнах, у 27 з них спостерігалося скорочення тривалості життя.

Наприклад, у Великій Британії середня тривалість життя чоловіків скоротилася вперше за 40 років через вплив Covid-19. Очікується, що хлопчик, який народився в період із 2018 по 2020 рік, доживе до 79 років, порівняно з 79,2 роками серед народжених у період із 2015 по 2017 рік.

Абурто каже, що масштаби скорочення тривалості життя дуже великі, в 22 країнах середня тривалість зменшилася більше ніж на півроку. У жінок у 8 країнах і в чоловіків в 11 країнах цей показник перевищує цілий рік.

"Пандемія Covid-19 звела нанівець весь прогрес щодо збільшення середньої тривалості життя", — говорить Абурто.

Середня тривалість життя чоловіків скоротилася більше, ніж у жінок, в більшості з 29 досліджуваних країн. За словами вчених, найбільше скорочення тривалості життя в різних країнах було пов'язане з офіційними випадками смерті від коронавірусу.

Потрібно отримати ще більше даних, особливо з країн із низьким і середнім рівнем доходів, щоб краще зрозуміти наслідки пандемії, зокрема й вплив на середню тривалість життя, кажуть вчені.

Згідно з даними ВООЗ за 2019 рік, середня тривалість життя в Україні у чоловіків складала 67,6 років, а в жінок 77,1 рік, а загальна середня тривалість життя — 72,5 років. Тоді Україна посідала 99 місце в світовому рейтингу тривалості життя. Найбільше українці вмирали від коронарної хвороби серця. Понад 300 тисяч смертей або майже 50% від усіх смертельних випадків в Україні за даними ВООЗ були через інфаркти й інші хвороби серця.