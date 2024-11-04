Місце, де не можна вмирати: жінка розповіла про життя на Шпіцбергені

Норвезький архіпелаг Шпіцберген розташований між узбережжям Норвегії та Північним полюсом і є найпівнічнішим постійним поселенням у світі.

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Шпіцберген, або Свальбард, є демілітаризованою зоною. Він багатий на корисні копалини і є світовим центром економічної діяльності та наукових досліджень. Це популярний туристичний напрямок, але в найбільшому місті архіпелагу, Лонгйїрі, постійно проживає близько 2 500 осіб. На що схоже життя в місці, де пів року панує полярна ніч, пише CNN.

Білі ведмеді на Шпіцбергені

Одна з постійних жительок Лонг'їра, Сесілія Бломдаль, переїхала на Шпіцберген 2015 року і документує своє унікальне життя для мільйона підписників у соціальних мережах. А також випустила фотокнигу під назвою "Життя на Шпіцбергені".

За її словами, жити в такому унікальному місці нелегко. Температура тут іноді опускається до -34,4 за Цельсієм, а в місто часто забрідають білі ведмеді та песці.

На Шпіцбергені потрібно носити із собою рушницю Фото: Instagram Cecilia Blomdahl У місто часто забрідають білі ведмеді Фото: Instagram Cecilia Blomdahl

У Лонгйїрі заборонено заводити кішок, тут діє обмеження на алкоголь, який людина може купувати щомісяця, і тут фактично заборонено вмирати і хворіти. Якщо когось вразила тяжка хвороба або стався нещасний випадок із потенційно летальним результатом, пацієнта негайно відправляють морем або повітрям в іншу частину Норвегії, де він і помирає. Але навіть якщо смерть відбувається в місті, ховають небіжчика все одно на "Великій землі". Робиться це тому що в умовах вічної мерзлоти тіла після поховання не розкладаються і приваблюють хижаків. На архіпелазі Шпіцберген мешкає безліч білих ведмедів, тому студенти в місцевому університетському центрі UNIS на початку семестру проходять курс безпеки, що передбачає стрільбу

"Кожен день здається повним пригод. Це буде божевільний, дикий або просто звичайний день. Але звичайний день тут зовсім інший — це пити каву з північним сяйвом, опівнічним сонцем або оленям", — каже Сесілія.

Це загальні почуття у спільноті Шпіцбергена — екстремальні умови, хоча й чарівні, означають, що люди не затримуються в цьому районі випадково. Там проживають люди з приблизно 50 країн, працюючи в таких галузях, як наукові дослідження і сезонний туризм.

Життя на Шпіцбергені Фото: Instagram Cecilia Blomdahl Лонгйір — найбільше місто Шпіцбергена

Що змушує когось шукати дім у такому віддаленому куточку світу? На думку експертів у галузі поведінкової науки, багато людей, які шукають екстремальні умови, можуть бути вмотивовані бажанням кинути виклик межам своїх фізичних і психологічних можливостей, втекти від особистих проблем або повсякденної нудьги чи просто заради гострих відчуттів.

Сесілія переїхала, бо хотіла жити в красивому місці. "Тут усе настільки чисто і прекрасно, що думаєш, ніби це якась магія, бо все це настільки нереально", — каже вона.

Рік на Шпіцбергені відзначений двома незвичайними періодами: полярною ніччю і полярним днем. Полярна ніч триває з середини листопада до кінця січня, коли сонце не піднімається над горизонтом. Полярний день триває близько 18 тижнів з квітня по серпень, — це час, коли сонце не заходить за горизонт. Ці періоди постійного світла і денної темряви можуть завдати шкоди тілу і розуму.

Північне сяйво

Попри загальний позитивний погляд на здоров'я й якість життя на Шпіцбергені, полярна ніч і опівнічне сонце можуть порушити цикли сну і неспання, рівень білка в крові і призвести до підвищення ризику хронічних захворювань. Попри приймання добавок, Бломдаль каже, що помітила зниження рівня вітаміну D, який підтримує здоров'я імунної системи й активність клітин мозку.

Проте, вона, як і раніше, впевнена, що полярна ніч — "один із найкращих моментів року". Вона насолоджується спокоєм у цей період, але наголошує на важливості збереження позитивного настрою й активності в той час, який в іншому разі міг би стати летаргічним сезоном.

Полярна ніч на Шпіцбергені

Підтримка адаптивного мислення також є важливим способом, яким жителі Шпіцбергена справляються з унікальною загрозою, яку зміна клімату становить для регіону. Дослідження показують, що Лонгйір теплішає в шість разів швидше, ніж у середньому по світу, а танення вічної мерзлоти і підвищення рівня моря загрожують місцевій економіці та інфраструктурі. Дослідження в інших арктичних спільнотах показують зв'язок між зміною клімату та вищим рівнем психічного стресу. Бломдаль зазначає, що на Шпіцбергені проводиться щорічне екологічне обстеження для управління ризиками.

Щодо повсякденного життя, Шпіцберген досить оснащений засобами для підтримки свого населення. Лонгйір пропонує більшу частину того, що пропонують більшість міст на материку, включно з аеропортом, лікарнею, навчальними закладами та багатьом іншим — усі вони "короновані" як найпівнічніші у світі. Однак середня тривалість перебування на Шпіцбергені становить лише сім років, згідно з даними Статистичного управління Норвегії.

Але це збігається з бажанням місцевої влади не збільшувати населення на Шпіцбергені: вона спрямувала наявні ресурси насамперед на підтримання життя на архіпелазі в його нинішньому вигляді, з огляду на обмеження в галузі екології та розвитку.

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