Место, где нельзя умирать: женщина рассказала о жизни на Шпицбергене

Норвежский архипелаг Шпицберген находится между побережьем Норвегии и Северным полюсом и является самым северным постоянным поселением в мире.

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Шпицберген, или Свальбард, является демилитаризованной зоной. Он богат полезными ископаемыми и является процветающим мировым центром экономической деятельности и научных исследований. Это популярное туристическое направление, но в крупнейшем городе архипелага, Лонгйире постоянно проживает около 2 500 человек. На что похожа жизнь в месте, где полгода царит полярная ночь, пишет CNN.

Белые медведи на Шпицбергене

Одна из постоянных жительниц Лонгйира, Сесилия Бломдаль, переехала на Шпицберген в 2015 году и документирует свою уникальную жизнь для миллиона подписчиков в социальных сетях. А также выпустила фотокнигу под названием "Жизнь на Шпицбергене".

По ее словам, жить в таком уникальном месте нелегко. Температура здесь иногда опускается до -34,4 по Цельсию, а в город часто забредают белые медведи и песцы.

На Шпицбергене нужно носить с собой ружье Фото: Instagram Cecilia Blomdahl В город часто забредают белые медведи Фото: Instagram Cecilia Blomdahl

В Лонгйире запрещено заводить кошек, здесь действует ограничение на алкоголь, которое человек может покупать ежемесячно и здесь фактически запрещено умирать и болеть. Если кого-нибудь сразила тяжкая болезнь или произошел несчастный случай с потенциально летальным исходом, пациента немедленно отправляют по морю, или по воздуху в другую часть Норвегии, где он и умирает. Но даже если смерть происходит в городе, хоронят покойника все равно на "Большой земле". Делается это потому что в условиях вечной мерзлоты тела после погребения не разлагаются и привлекают хищников. На архипелаге Шпицберген обитает множество белых медведей, поэтому студенты в местном университетском центре UNIS в начале семестра проходят курс безопасности, включающий стрельбу

"Каждый день кажется полным приключений. Это будет сумасшедший, дикий или просто обычный день. Но обычный день здесь совсем другой; это пить кофе с северным сиянием, полуночным солнцем или оленям", — говорит Сесилия.

Это общие чувства в сообществе Шпицбергена — экстремальные условия, хотя и очаровательные, означают, что люди не задерживаются в этом районе случайно. Там проживают люди из примерно 50 стран, работая в таких областях, как научные исследования и сезонный туризм.

Жизнь на Шпицбергене Фото: Instagram Cecilia Blomdahl Лонгйир - крупнейший город Шпицбергена

Что заставляет кого-то искать дом в таком отдаленном уголке мира? По мнению экспертов в области поведенческой науки , многие люди, которые ищут экстремальные условия, могут быть мотивированы желанием бросить вызов пределам своих физических и психологических возможностей, убежать от личных проблем или повседневной скуки или просто ради острых ощущений.

Сесилия переехала, потому что хотела жить в красивом месте. "Здесь все настолько чисто и прекрасно, что думаешь, будто это какая-то магия, потому что все это настолько нереально", — говорит она.

Год на Шпицбергене отмечен двумя необычными периодами: полярной ночью и полярным днем. Полярная ночь длится с середины ноября до конца января, когда солнце не поднимается над горизонтом. Полярный день длится около 18 недель с апреля по август, — это время, когда солнце не заходит за горизонт. Эти периоды постоянного света и дневной темноты могут нанести урон телу и разуму.

Северное сияние

Несмотря на общий позитивный взгляд на здоровье и качество жизни на Шпицбергене, полярная ночь и полуночное солнце могут нарушить циклы сна и бодрствования, уровень белка в крови и привести к повышению риска хронических заболеваний. Несмотря на прием добавок, Бломдаль говорит, что заметила снижение уровня витамина D, который поддерживает здоровье иммунной системы и активность клеток мозга.

Тем не менее, она по-прежнему уверена, что полярная ночь — "один из лучших моментов года". Она наслаждается спокойствием в этот период, но подчеркивает важность сохранения позитивного настроя и активности в то время, которое в противном случае могло бы стать летаргическим сезоном.

Полярная ночь на Шпицбергене

Поддержание адаптивного мышления также является важным способом, которым жители Шпицбергена справляются с уникальной угрозой, которую изменение климата представляет для региона. Исследования показывают , что Лонгйир теплеет в шесть раз быстрее, чем в среднем по миру, а таяние вечной мерзлоты и повышение уровня моря угрожают местной экономике и инфраструктуре. Исследования в других арктических сообществах показывают связь между изменением климата и более высоким уровнем психического стресса. Бломдаль отмечает, что на Шпицбергене проводится ежегодное экологическое обследование для управления рисками.

Что касается повседневной жизни, Шпицберген достаточно оснащен средствами для поддержания своего населения. Лонгйир предлагает большую часть того, что предлагают большинство городов на материке, включая аэропорт, больницу, учебные заведения и многое другое — все они "коронованы" как самые северные в мире. Однако средняя продолжительность пребывания на Шпицбергене составляет всего семь лет, согласно данным Статистического управления Норвегии.

Но это совпадает с желанием местных властей не увеличивать население на Шпицбергене: они направили имеющиеся ресурсы в первую очередь на поддержание жизни на архипелаге в ее нынешнем виде, учитывая ограничения в области экологии и развития.

Напомним, в начале 2024 года украинские полярники показали зеленое лето в Антарктиде. Они рассказали, что обычно Антарктика ассоциируется со льдом, снегом и морозом, но иногда она и покрыта зеленью и даже мелкими цветами.