Любовь и ракеты. Нужно выяснить, как заниматься сексом в космосе для выживания человека, - ученые

По словам исследователей, секс должен стать частью планирования долгосрочных космических путешествий и колонизации других планет.

Национальные космические агентства и частные космические компании, хотят колонизировать Марс и отправить людей в космос в долгосрочные миссии, но им еще предстоит удовлетворить сексуальные потребности астронавтов, сообщает space.com

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Эта ситуация неприемлема и должна измениться, если мы надеемся заселить новые планеты и продолжить нашу экспансию в космос. Нужно будет научиться безопасно рожать детей и строить интимную жизнь в космосе. Чтобы добиться успеха, также необходимо, чтобы космические организации по-новому взглянули на освоение космоса: тот, который рассматривает людей как существ с потребностями и желаниями, говорится в новом исследовании канадских ученых.

Любовь и секс занимают центральное место в жизни человека. Несмотря на это, национальные и частные космические организации планируют полеты на Марс, Луну и другие долгосрочные космические миссии без конкретных исследований в этом направлении.

Именно человеческие отношения будут определять, выживем ли мы в космосе и будем ли процветать как космическая цивилизация, говорят ученые. Ограничение близости в космосе может поставить под угрозу психическое и сексуальное здоровье астронавтов, а также успех миссии. С другой стороны, интимная близость могла бы помочь людям адаптироваться к жизни в космосе и повысить благосостояние астронавтов.

Но жизнь на борту космических кораблей, станций или поселений создает серьезные проблемы для человеческих половых отношений. Это и радиационное облучение, и гравитационные изменения, социальная изоляция и стресс от жизни в удаленных замкнутых пространствах. Но отсутствие интимной близости может усилить напряженность между членами экипажа в трудных условиях, когда сотрудничество имеет важное значение.

Однако на сегодняшний день в космических программах почти полностью не затрагивается тема секса в космосе. Немногочисленные исследования, в основном сосредоточены на влиянии радиации и микро- или сверхгравитации на продолжение рода животных (грызунов, земноводных и насекомых).

Но любовь и секс для человека – это не только о продолжении рода. Это также психологические и эмоциональные взаимоотношения. А еще это приносит удовольствие. Поэтому нужно уделить особое внимание интимным потребностям астронавтов, говорят ученые.

Секс может помочь астронавтам расслабиться в тяжелых условиях космоса, а еще романтические и сексуальные отношения могут облегчить процесс адаптации к жизни в космосе.

Чтобы двигаться вперед, космические организации должны перестать избегать сексуальных тем и полностью признать важность любви, секса и интимных отношений в жизни астронавтов, утверждают ученые.