Любов і ракети. Потрібно з'ясувати, як займатися сексом у космосі для виживання людини, — учені

За словами дослідників, секс повинен стати частиною планування довгострокових космічних подорожей і колонізації інших планет.

Національні космічні агентства і приватні космічні компанії хочуть колонізувати Марс і відправити людей у космос у довгострокові місії, але їм ще належить задовольнити сексуальні потреби астронавтів, повідомляє space.com.

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Ця ситуація є неприйнятною і повинна змінитися, якщо ми сподіваємося заселити нові планети і продовжити нашу експансію в космос. Потрібно буде навчитися безпечно народжувати дітей і будувати інтимне життя в космосі. Щоб домогтися успіху, також необхідно, щоб космічні організації по-новому поглянули на освоєння космосу: той, який розглядає людей як істот з потребами і бажаннями, йдеться в новому дослідженні канадських учених.

Любов і секс посідають центральне місце в житті людини. Незважаючи на це, національні і приватні космічні організації планують польоти на Марс, Місяць та інші довгострокові космічні місії без конкретних досліджень у цьому напрямку.

Саме людські відносини будуть визначати, чи виживемо ми в космосі і будемо процвітати як космічна цивілізація, говорять учені. Обмеження близькості в космосі може поставити під загрозу психічне і сексуальне здоров'я астронавтів, а також успіх місії. З іншого боку, інтимна близькість могла б допомогти людям адаптуватися до життя в космосі і підвищити добробут астронавтів.

Але життя на борту космічних кораблів, станцій або поселень створює серйозні проблеми для людських статевих відносин. Це і радіаційне опромінення, і гравітаційні зміни, соціальна ізоляція і стрес від життя у віддалених замкнутих просторах. Але відсутність інтимної близькості може посилити напруженість між членами екіпажу у важких умовах, коли співпраця має важливе значення.

Однак, на сьогодні в космічних програмах майже повністю не порушується тема сексу в космосі. Нечисленні дослідження, в основному зосереджені на вплив радіації і мікро- або надгравітації на продовження роду тварин (гризунів, земноводних і комах).

Але любов і секс для людини — це не тільки про продовження роду. Це також психологічні та емоційні взаємини. А ще це приносить задоволення. Тому потрібно приділити особливу увагу інтимним потребам астронавтів, кажуть учені.

Секс може допомогти астронавтам розслабитися у важких умовах космосу, а ще романтичні і сексуальні відносини можуть полегшити процес адаптації до життя в космосі.

Щоб рухатися вперед, космічні організації повинні перестати уникати сексуальних тем і повністю визнати важливість любові, сексу та інтимних стосунків у житті астронавтів, стверджують учені.