Ученые рассказали, почему люди заходят в комнату и забывают, что хотели сделать

Как выяснили когнитивные нейробиологи, наши воспоминания подвержены "эффекту дверного проема".

Представьте ситуацию, что вы сидите перед телевизором и смотрите любимое телешоу. Вдруг началась реклама и вы захотели переключить канал, но нигде нет пульта. Вы позвали маму из другой комнаты, и она вам сказала, что пульт лежит на холодильнике на кухне, пишет Science Focus.

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Вы идете на кухню, но вдруг начинает гудеть мобильный. Взяв трубку, и проверив соцсети, вы наконец заходите на кухню. Но как только вы закончили разговаривать по телефону, вы поднимаете взгляд и понимаете, что находитесь на кухне, но почему-то не можете понять, зачем вы сюда пришли.

Довольно знакомая ситуация для многих, которая даже имеет определение — "эффект дверного проема". Его изучением психологи из Университета Нотр-Дам в Индиане занимаются с 2006 года. В одном из исследований они использовали установку виртуальной реальности, чтобы показать, что память добровольцев на предметы в комнате снижалась, как только они проходили через дверной проем в другую комнату.

Исследователи предлагают объяснение из трех частей: наши воспоминания разделены на эпизоды, нам сложнее вспомнить информацию из более ранних эпизодов и, что важно, когда мы проходим через дверной проем, это создает новый эпизод или "границу события" (таким образом, нам становится труднее вспомнить нашу цель, которая была сохранена в предыдущем эпизоде памяти).

Эти результаты подразумевают, что в воздействии дверных проемов на наш мозг есть что-то почти волшебное. Однако в этом году команда из Университета Квинсленда представила более детальную картину.

Они обнаружили, что проход через дверные проемы, соединяющие идентичные комнаты, в основном не влияет на память, возможно, потому что не было достаточно измененного контекста, чтобы создать значимую границу событий. Только когда эти исследователи отвлекали добровольцев одновременной второстепенной задачей, дверные проемы между одинаковыми комнатами влияли на их память.

Команда из Квинсленда заявила, что это согласуется с повседневным опытом: в основном, когда мы отвлекаемся, думая о других вещах, мы склонны прийти в комнату и забыть, зачем пришли.

Это также говорит о том, что "эффект дверного проема" чаще возникает при значительном изменении контекста, например, если вы выходите из гостиной в сад.

Результаты исследования также указывают на потенциальное "лечение" этого явления — старайтесь сосредоточиться на своей цели, когда вы проходите через дверной проем по делам (в крайнем случае вы всегда можете сделать запись на тыльной стороне ладони).