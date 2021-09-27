Ученые выяснили, что подавление чихания может быть вредно для здоровья

Последствия препятствования чиханию могут быть самыми разными, от относительно незначительных — разрыв барабанной перепонки или разрыв кровеносного сосуда, до опасных для жизни — коллапс легких.

Чихание — это быстрое и непроизвольное выталкивание воздуха из легких через нос и рот. Когда вы перед чиханием вдыхаете, давление в груди увеличивается, а когда выдыхаете, давление падает. Это вызывает мимолетное изменение частоты сердечных сокращений, которая быстро возвращается в исходное состояние, пишет Science Focus.

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Чихание — является важной частью иммунного процесса, помогая людям оставаться здоровыми и избавляться от насморка. Чихание очищает нос от бактерий и вирусов, пыльцы и пыли.

При чихании люди закраивают глаза. Однако ученым пока неизвестно, почему это происходит. Когда мы чихаем, наш мозг посылает сообщение, чтобы закрыть глаза. Это непроизвольный рефлекс, такой же как когда вы поднимаете ногу, когда врач хлопает вас по колену.

Если очень постараться, можно чихать с открытыми глазами. Но желание закрыть глаза при чихании очень сильное, а бороться с естественным рефлексом своего тела очень трудно. Организм прилагает столько усилий, чтобы прочистить дыхательные пути, насколько это возможно, поэтому держать глаза открытыми — не стоит.

Не стоит подавлять чихание, особенно, когда задерживать дыхание или зажимать нос, потому что это может быть вредно. В ходе одного компьютерного моделирования выяснилось, что подавление чихания может повысить давление внутри дыхательных путей в 24 раза, что может привести к их повреждению.

Травмы могут быть самыми разными — от относительно незначительных, таких как разрыв барабанной перепонки или разрыв кровеносного сосуда в носу, до опасных для жизни, таких как разрыв аневризмы сосудов головного мозга или задержка воздуха в диафрагме, приводящая к коллапсу легких.

Стоит помнить, что чихание это важно, так же как и то, что нужно прикрывать нос и рот, чтобы не разнести повсюду микробы.