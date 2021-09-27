Вчені з'ясували, що придушення чхання може бути шкідливим для здоров'я

Наслідки перешкоджання чхання можуть бути найрізноманітнішими, від відносно незначних — розрив барабанної перетинки або розрив кровоносної судини, до небезпечних для життя — колапс легенів.

Чхання — це швидке і мимовільне виштовхування повітря з легенів через ніс і рот. Коли ви перед чханням вдихаєте, тиск у грудях збільшується, а коли видихаєте, тиск падає. Це викликає швидкоплинну зміна частоти серцевих скорочень, яка швидко повертається в початковий стан, пише Science Focus.

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Чхання — є важливою частиною імунного процесу, допомагаючи людям залишатися здоровими і позбавлятися від нежиті. Чхання очищає ніс від бактерій і вірусів, пилку і пилу.

Під час чхання люди закривають очі. Однак вченим поки невідомо, чому це відбувається. Коли ми чхаємо, наш мозок посилає повідомлення, щоб закрити очі. Це мимовільний рефлекс, такий самий як коли ви піднімаєте ногу, коли лікар плескає вас по коліну.

Якщо дуже постаратися, можна чхати з відкритими очима. Але бажання закрити очі під час чхання дуже сильне, а боротися з природним рефлексом свого тіла дуже важко. Організм докладає стільки зусиль, щоб прочистити дихальні шляхи, наскільки це можливо, тому тримати очі відкритими — не варто.

Не варто придушувати чхання, особливо, коли затримувати дихання або затискати ніс, тому що це може бути шкідливо. У процесі одного комп'ютерного моделювання з'ясувалося, що придушення чхання може підвищити тиск всередині дихальних шляхів у 24 рази, що може привести до їх пошкодження.

Травми можуть бути найрізноманітнішими — від відносно незначних, таких як розрив барабанної перетинки або розрив кровоносної судини в носі, до небезпечних для життя, таких як розрив аневризми судин головного мозку або затримка повітря в діафрагмі, яка веде до колапсу легких.

Варто пам'ятати, що чхання це важливо, так само як і те, що потрібно прикривати ніс і рот, щоб не рознести всюди мікроби.