NASA хочет добывать воду на Луне и Марсе, и студенты могут помочь агентству

Студенты поделились своими прототипами буровых машин для поиска и сбора воды из льда, погребенного в смоделированных лунных и марсианских ландшафтах.

Глубоко под красной глинистой поверхностью Марса лежат древние океаны, ныне застывшие в виде ледяных щитов. На Луне тоже есть скрытые залежи воды — некие карманы, встроенные глубоко в ее горные породы. Именно это жидкое сокровище ученые NASA надеются однажды добыть с помощью специализированных буровых инструментов, пишет Phys.org.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пока NASA занимается разработкой этих новых технологий, 10 студенческих команд из американских университетов поделились своими прототипами дистанционно управляемых буровых машин в рамках конкурса "Moon to Mars Ice and Prospecting Challenge".

Прототипы студентов пытались извлечь и собрать наибольшее количество воды из льда, погребенного в смоделированных лунных и марсианских ландшафтах — грязи, глине и песке.

Как утверждают эксперты, вместо того чтобы отправлять тонны воды в космос вместе с астронавтами, проще и дешевле заняться добычей воды уже на самой планете или спутнике.

"Самое интересное в этом то, что процесс должен происходить в основном автономно. Это поможет исследовать поверхность Марса и добыть там воду. Если мы отправим эту установку без астронавтов, тогда сможем управлять ею с Земли", — рассказал студент Шлок Агарвал, возглавляющий команду Virginia Tech.

По словам аэрокосмического инженера Криса Джонса из Langley Research Center, для полетов на Марс требуется много массы, и уменьшение этой массы является главной целью.

Если астронавты смогут производить топливо или товары для жизнеобеспечения, такие как вода и кислород, это поможет облегчить их транспортную нагрузку.

На Луне водные отложения смешиваются в почве из-за комет, падающих на ее поверхность. Кроме того, на нашем спутнике есть кратеры, которые не получают солнечного света и, как следствие, остаются чрезвычайно холодными. Если вода оседает в кратере, там она и остается. Но из-за того, что на Луне так холодно, большинство машин плохо работают.

"Доступ к воде — очень сложная вещь", — отметили ученые.

Миллиарды лет назад на Марсе существовали океаны и ледники, похожие на земные. Но когда Красная планета начала терять свою атмосферу и стала более холодной, некоторые океаны испарились.

Часть из них все еще существует, но когда NASA запустило орбитальные спутники для поиска подземных озер, агентство обнаружило нечто неожиданное.

"Мы обнаружили все эти ледяные щиты", — отметил ученый NASA Рик Дэвис.

В рамках конкурса студентов оценивают по тому, сколько воды могут извлечь их буровые установки, будь то жидкость или пар. Они также оцениваются и по тому, насколько реалистична их концепция для использования на самой Луне и на Марсе.

Как сообщили представители NASA, команда-победитель будет объявлена в понедельник — 4 октября.