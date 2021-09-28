NASA хоче добувати воду на Місяці та Марсі, і студенти можуть допомогти агентству

Студенти поділилися своїми прототипами бурових машин для пошуку та збору води з льоду, похованого в змодельованих місячних і марсіанських ландшафтах.

Глибоко під червоною глинистою поверхнею Марса лежать стародавні океани, нині застиглі у вигляді крижаних щитів. На Місяці теж є приховані поклади води — якісь кишені, вбудовані глибоко в її гірські породи. Саме цей рідкісний скарб учені NASA сподіваються одного разу добути за допомогою спеціалізованих бурових інструментів, пише Phys.org.

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Поки NASA займається розробкою цих нових технологій, 10 студентських команд з американських університетів поділилися своїми прототипами дистанційно керованих бурових машин у межах конкурсу "Moon to Mars Ice and Prospecting Challenge".

Прототипи студентів намагалися витягти і зібрати найбільшу кількість води з льоду, похованого в змодельованих місячних і марсіанських ландшафтах — бруді, глині та піску.

Як стверджують експерти, замість того щоб відправляти тонни води в космос разом з астронавтами, простіше і дешевше зайнятися видобутком води вже на планеті або супутнику.

"Найцікавіше в цьому те, що процес повинен відбуватися здебільшого автономно. Це допоможе досліджувати поверхню Марса і добути там воду. Якщо ми відправимо цю установку без астронавтів, тоді зможемо керувати нею із Землі", — розповів студент Шлок Агарвал, який очолює команду Virginia Tech.

За словами аерокосмічного інженера Кріса Джонса з Langley Research Center, для польотів на Марс потрібно багато маси, і зменшення цієї маси є головною метою.

Якщо астронавти зможуть виробляти паливо або товари для життєзабезпечення, такі як вода і кисень, це допоможе полегшити їхнє транспортне навантаження.

На Місяці водні відкладення змішуються в ґрунті через комети, що падають на її поверхню. Крім того, на нашому супутнику є кратери, які не отримують сонячного світла і, як наслідок, залишаються надзвичайно холодними. Якщо вода осідає в кратері, там вона і залишається. Але через те, що на Місяці так холодно, більшість машин погано працюють.

"Доступ до води — дуже складна річ", — зазначили вчені.

Мільярди років тому на Марсі існували океани та льодовики, схожі на земні. Але коли Червона планета почала втрачати свою атмосферу і стала більш холодною, деякі океани випарувалися.

Частина з них все ще існує, але коли NASA запустило орбітальні супутники для визначення місця розташування підземних озер, агентство виявило щось несподіване.

"Ми виявили всі ці крижані щити", — зазначив учений NASA Рік Девіс.

У межах конкурсу студентів оцінюють за тим, скільки води можуть витягти їхні бурові установки, будь то рідина чи пар. Вони також оцінюються і за тим, наскільки реалістична їхня концепція для використання на Місяці чи на Марсі.

Як повідомили представники NASA, команда-переможець буде оголошена в понеділок — 4 жовтня.