Миссия стоимостью 3,4 млрд долларов: NASA готовит полет к Нептуну

Космический аппарат планируют отправить к восьмой планете Солнечной системы в 2031 году для исследования самого Нептуна и его спутника Тритона.

Ледяной гигант вращается вокруг Солнца за 164 земных года, имеет кольца и полярные сияния и его только однажды посетил космический аппарат – "Вояджер -2" в 1989 году отправил на Землю снимки этой планеты. NASA планирует отправить новый космический аппарат для подробного изучения как Нептуна, так и его спутника Тритона, который может быть океаническим миром, сообщает Forbes.

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Из всех планет Солнечной системы, только Уран и Нептун не исследовали с близкого расстояния космические орбитальные аппараты. NASA готовит миссию с рабочим названием Neptune Odyssey для запуска в 2031 году. Космический аппарат отправится в путешествие либо с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, или с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Ледяного гиганта аппарат достигнет в 2043 году используя "гравитационную помощь" Юпитера. Аппарат совершит гравитационный маневр вокруг газового гиганта, чтобы ускориться и сократить время полета к Нептуну.

[ + – ] Нептун. Снимок планеты сделал аппарат "Вояджер-2". Фото: wikipedia

Космический аппарат должен будет провести на орбите Нептуна 4 года и получить следующие данные:

О внутренней структуре Нептуна:

О его благородных газах, которые могут "рассказать", как образовалась планета;

О происхождении колец Нептуна, его крошечных и малых спутников;

О полярном сиянии, которое "Вояджер-2" наблюдал на темной стороне планеты;

О его смещенном магнитном поле, которое наклонено относительно осей вращения планеты и смещено от ее физического центра.

Neptune Odyssey — общее название для орбитального аппарата и зонда. У них будут камеры видимого и ближнего инфракрасного диапазона с высоким разрешением, и они смогут присылать снимки планеты, как это делает, например, космический аппарат "Юнона", исследующий Юпитер и его спутники. После прибытия к Нептуну орбитальный аппарат отправит зонд, который спустится в атмосферу планеты за 37 минут.

В NASA говорят, что самым ожидаемой частью миссии является исследование спутника ледяного гиганта под названием Тритон.

[ + – ] Спутник Нептуна - Тритон. Снимок сделал аппарат "Вояджер-2". Фото: wikipedia

Тритон считается карликовой планетой из пояса Койпера, которая была захвачена Нептуном. Пояс Койпера — это диск во внешней Солнечной системе, который начинается за орбитой Нептуна, примерно в 30 астрономических единицах (а.е.) от Солнца и заканчивается примерно в 50 а.е. от нашей звезды. Здесь находится Плутон, который в 2006 году был переклассифицирован в карликовую планету.

Ученые считают, что Тритон – это океанический мир. Neptune Odyssey изучит поверхность спутника с помощью лазерного высотомера. Есть ли там действительно океан и какой он, ответит новый космический аппарат.

[ + – ] Видео создано на основе снимков Тритона, сделанных аппаратом "Вояджер-2".

Является ли Тритон захваченной карликовой планетой? Его ретроградная орбита вокруг Нептуна предполагает, что это так, а его масса и диаметр немного больше, чем у Плутона. Таким образом, его можно сравнить с Плутоном и его спутником Хароном.

Считается, что в поясе Койпера находится около 100 карликовых планет, но они находятся очень далеко, и поэтому отправлять аппараты к ним практически невозможно.

Нептун для изучения был выбран не случайно. Ведь космический аппарат получит доступ и к самой планете и карликовой планете из пояса Койпера, говорят в NASA. Также ученые заявляют, что мы больше знаем о внутренней структуре Юпитера и Сатурна, чем о составе Урана и Нептуна. Поэтому может выяснится, что Нептун не ледяной гигант, а каменный.

После завершения своей четырехлетней миссии орбитальный аппарат Neptune Odyssey совершит "смертельное погружение" в атмосферу Нептуна.