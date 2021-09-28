Місія вартістю 3,4 млрд доларів: NASA готує політ до Нептуна

Космічний апарат планують відправити до восьмої планети Сонячної системи у 2031 році для дослідження самого Нептуна і його супутника Тритона.

Крижаний гігант обертається навколо Сонця за 164 земних років, має кільця та полярні сяйва, і його тільки один раз відвідав космічний апарат — "Вояджер 2" в 1989 році відправив на Землю знімки цієї планети. NASA планує відправити новий космічний апарат для докладного вивчення як Нептуна, так і його супутника Тритона, який може бути океанічним світом, повідомляє Forbes.

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З усіх планет Сонячної системи тільки Уран і Нептун не дослідили зблизька космічні орбітальні апарати. NASA готує місію з робочою назвою Neptune Odyssey для запуску 2031 року. Космічний апарат відправиться в подорож або за допомогою надважкої ракети-носія Space Launch System, або за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Крижаного гіганта апарат досягне у 2043 році, використовуючи "гравітаційну допомогу" Юпітера. Апарат зробить гравітаційний маневр навколо газового гіганта, щоб прискоритися та скоротити час польоту до Нептуна.

[ + – ] Нептун. Знімок планети зробив апарат "Вояджер-2". Фото: wikipedia

Космічний апарат повинен буде провести на орбіті Нептуна 4 роки й отримати такі дані:

Про внутрішню структуру Нептуна:

Про його благородні гази, які можуть "розповісти", як утворилася планета;

Про походження кілець Нептуна, його крихітні та малі супутники;

Про полярне сяйво, яке "Вояджер-2" спостерігав на темній стороні планети;

Про його зміщене магнітне поле, яке нахилене щодо осей обертання планети та зміщене від її фізичного центру.

Neptune Odyssey — загальна назва для орбітального апарату та зонда. У них будуть камери видимого та ближнього інфрачервоного діапазону з високою роздільною здатністю, і вони зможуть надсилати знімки планети, як це робить, наприклад, космічний апарат "Юнона", який досліджує Юпітер і його супутники. Після прибуття до Нептуна орбітальний апарат відправить зонд, який спуститься в атмосферу планети за 37 хвилин.

У NASA кажуть, що найочікуванішою частиною місії є вивчення супутника крижаного гіганта під назвою Тритон.

[ + – ] Супутник Нептуна — Тритон. Знімок зробив апарат "Вояджер-2". Фото: wikipedia

Тритон вважають карликовою планетою з пояса Койпера, яка була захоплена Нептуном. Пояс Койпера — це диск у зовнішній Сонячній системі, який починається за орбітою Нептуна, приблизно в 30 астрономічних одиницях (а.о.) від Сонця і закінчується приблизно в 50 а. о. від нашої зірки. Тут розташований Плутон, який у 2006 році був перекласифікований на карликову планету.

Учені вважають, що Тритон — це океанічний світ. Neptune Odyssey вивчить поверхню супутника за допомогою лазерного висотоміра. Чи є там дійсно океан і який він, відповість новий космічний апарат.

[ + – ] Відео створено на основі знімків Тритона, зроблених апаратом "Вояджер-2".

Чи є Тритон захопленою карликовою планетою? Його ретроградна орбіта навколо Нептуна передбачає, що це так, а його маса та діаметр трохи більший, ніж у Плутона. Таким чином, його можна порівняти з Плутоном і його супутником Хароном.

Вважається, що в поясі Койпера перебувають близько 100 карликових планет, але вони розташовані дуже далеко, і тому відправляти апарати до них практично неможливо.

Нептун для вивчення був вибраний не випадково. Адже космічний апарат отримає доступ і до самої планети й карликової планети з пояса Койпера, кажуть у NASA. Також вчені заявляють, що ми більше знаємо про внутрішню структуру Юпітера та Сатурна, ніж про склад Урана та Нептуна. Тому може з'ясуватися, що Нептун не крижаний гігант, а кам'яний.

Після завершення своєї чотирирічної місії орбітальний апарат Neptune Odyssey зробить "смертельне занурення" в атмосферу Нептуна.