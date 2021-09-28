Была закрыта 40 тысяч лет. Ученые обнаружили новую камеру в знаменитой пещере неандертальцев

Новое открытие может пролить свет на культуру неандертальцев.

Ученые, изучающие сеть пещер на Гибралтарской скале, обнаружили новую камеру, изолированную от мира по крайней мере на 40 000 лет, которая может пролить свет на культуру и обычаи неандертальцев, населявших эту местность, сообщает The Guardian.

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Еще в 2012 году эксперты начали исследовать пещеру Вангард, часть комплекса пещер Горама, чтобы определить ее истинные размеры и увидеть, есть ли в ней проходы и камеры, которые ранее были недоступны. Недавно ученые под руководством Клайва Финлейсона, директора Национального музея Гибралтара, нашли новое 13-метровое пространство внутри пещеры. По словам Финлейсона в результате землетрясения камера была закрыта около 40 тысяч лет.

"Это похоже на открытие гробницы Тутанхамона, вы попадаете туда, где никто не бывал десятки тысяч лет", — говорит Финлейсон.

На дне камеры ученые обнаружили бедренную кость рыси, позвоночник пятнистой гиены и большую кость крыла белоголового сипа, падальщика из рода грифов.

"Что-то их давным-давно туда затащило", — говорит Финлейсон. "Мы также нашли шесть или семь царапин от когтей на стенах пещеры. Обычно такие следы ассоциируются с медведями, но мне они кажутся немного маленькими. Интересно, действительно ли та рысь, бедро которой мы нашли, царапала стены?"

По словам Финлейсона, эта пещера сегодня находится на высоте 20 метров над уровнем моря, поэтому эти кости подняли туда раньше, чем 40 тысяч лет назад, а это намекает на присутствие здесь людей.

В другом месте пещер ученые обнаружили свидетельства пребывания неандертальцев, от очагов и каменных орудий до останков убитых животных, включая благородных оленей, горных козлов, тюленей и дельфинов. Четыре года назад исследователи обнаружили молочный зуб четырехлетнего ребенка-неандертальца в районе, часто посещаемом гиенами.

[ + – ] Комплекс пещер Горама Фото: Guardian

"Неандертальцы на этом уровне не жили, поэтому мы подозреваем, что гиены схватили ребенка, убили его или ее и затащили в глубину пещеры", — говорит Финлейсон.

Ученые надеются найти еще боковые камеры и возможно даже древнее место захоронения. Также они планируют и дальше продолжать изучение пещеры, а новое место может предоставить ценные сведения о жизни прибрежных средиземноморских неандертальцев.

"Эти пещеры предоставили нам много информации о поведении этих людей", — говорит Финлейсон. "Мы теперь знаем, что они не были просто жестокими обезьяноподобными существами, а были похожи на современных людей".

Финлейсон хочет больше узнать о том, кем были неандертальцы, как они жили и как умирали.

"Я с гордостью могу сказать, что сдал тест ДНК и у меня от неандертальца есть два с небольшим процента генов", — говорит он. "Возможно, они никогда не исчезали, потому что в нас все еще есть немного их ДНК".

Пещера Горама, Вангард, Беннета и Хайима считаются местом одного из последних известных поселений неандертальцев в Европе. Все они входят в комплекс пещер Горама и включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.