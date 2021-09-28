Нет худа без добра. Крупные извержения вулканов привели к появлению динозавров
Причиной масштабной вулканической активности, которая изменила климат Земли около 230 миллионов лет назад, был фрагмент террейн Врангелия.
Новое исследование ученых показало, как появление динозавров более 230 миллионов лет назад совпало с изменениями окружающей среды, вызванными огромными извержениями вулканов, пишет Sky News.
Карнийское плювиальное событие (CPE) верхнего триаса — это период масштабного изменения климата, который привел к повышению температуры и влажности на всей территории Земли.
Считается, что до CPE климат суперконтинента Пангея в целом был засушливым, но в этот период он стал влажным и готовым для развития жизни. Группа исследователей, включая специалистов из Бирмингемского университета, проанализировала данные об отложениях и ископаемых растениях из озера в бассейне Цзиюань на севере Китая.
Они обнаружили, что эти данные свидетельствуют о корреляции между импульсами вулканической активности и значительными изменениями окружающей среды, включая "мега-муссонный" климат CPE.
Их выводы подробно описывают четыре отдельных эпизода вулканической активности, в том числе крупные извержения в террейне Врангелия. Террейн Врангелия, названый в честь гор Врангеля на Аляске — фрагмент тектонической коры, который был источником масштабной вулканической активности, изменившей климат Земли около 230 миллионов лет назад. Основной причиной такого изменения климата стало поступление большого количества углекислого газа в атмосферу и океан в этот период.
Увеличение содержания CO2 в атмосфере привело к глобальному потеплению и, как следствие, ускорило гидрологический цикл.
Свидетельства крупных климатических изменений были также обнаружены в Центральной Европе, Восточной Гренландии, Марокко, Северной Америке и Аргентине, и было установлено, что увеличение количества осадков в CPE привело к тому, что водосборные бассейны Пангеи превратились в озера и болота, а не в реки или океаны.
"Наши результаты показывают, что крупные вулканические извержения могут происходить несколькими дискретными импульсами, демонстрируя их мощную способность изменять глобальный углеродный цикл, вызывать климатические и гидрологические нарушения и управлять эволюционными процессами", — отметила соавтор исследования доктор Сара Грин.
В это время динозавры только начали развиваться, и вполне вероятно, что без этого события они никогда бы не достигли того экологического господства, которое происходило в течение следующих 150 миллионов лет.